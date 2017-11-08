Белый дом сделал заявление по случаю 100-летия Октябрьской революции

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ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Белого дома во вторник распространила заявление, приуроченное к 100-летию Октябрьской революции в России.

В нем утверждается, что «большевистская революция привела к созданию Советского Союза и темным десятилетиям репрессивного коммунизма, политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достойным отношением к человеческой жизни». В самом заявлении эта дата названа как «Национальный день жертв коммунизма».