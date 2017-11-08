Белый дом сделал заявление по случаю 100-летия Октябрьской революции
Революция привела к созданию СССР и темным десятилетиям репрессивного коммунизма, говорится в заявлении.
Революция привела к созданию СССР и темным десятилетиям репрессивного коммунизма, говорится в заявлении.
ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/.
В нем утверждается, что «большевистская революция привела к созданию Советского Союза и темным десятилетиям репрессивного коммунизма, политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достойным отношением к человеческой жизни». В самом заявлении эта дата названа как «Национальный день жертв коммунизма».
«Сегодня мы вспоминаем тех, кто умер, и всех, кто продолжает страдать при коммунизме… Наша страна подтверждает свою непоколебимую решимость зажечь свет свободы для всех, кто достоин более свободного будущего», — сказано в тексте.