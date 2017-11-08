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09:49 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Василий Голубев провел интерактивный прием жителей Дона

Губернатор Ростовской области провёл очередной разговор в онлайн-режиме. В интерактивную приёмную Василия Голубева обратились представители семи городов и районов Дона.

По уже сложившейся традиции, большая часть проблем касалась социальной сферы. Жители населённых пунктов просили заасфальтировать дорогу, починить водопровод, отремонтировать школу и поддержать хоккейный клуб «Ростов».

Все вопросы глава области взял под свой личный контроль. Интерактивная приёмная губернатора работает уже почти три года. За это время поступило около тысячи заявок. Записаться на видеовстречу к Василию Голубеву можно на сайте правительства области.

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