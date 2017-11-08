Хочется рвать и мечтать

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Верховная рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. По данным «Ъ», этот пункт будет дополнительно внесен в закон «о реинтеграции Донбасса», который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября. Источники «Ъ» в Раде убеждены, что за этот шаг проголосуют представители большинства фракций. Следующим этапом должен стать соответствующий указ президента Петра Порошенко, после чего российские дипучреждения на Украине, а украинские в РФ будут закрыты. В Киеве рассчитывают, что его интересы в Москве станут представлять либо Белоруссия, либо Швейцария.

«Подарок» от главы МВД

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По данным «Ъ», поправку в закон о реинтеграции Донбасса внесет депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник. Впрочем, как разъяснили источники «Ъ» в Верховной раде, специфика ситуации состоит в том, что этот парламентарий, формально входящий в президентскую фракцию, на практике теснейшим образом сотрудничает с другой политической силой — «Народным фронтом» (НФ) — и считается бизнес-партнером одного из его лидеров, главы парламентского комитета по национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

«Инициатор этой поправки именно “Народный фронт”, — утверждает собеседник “Ъ” из фракции БПП, попросивший не называть его имени.— Это своеобразный ответ министра внутренних дел Арсена Авакова, одной из самых влиятельных фигур в НФ, президенту, который не смог или не захотел защитить его сына, задержанного по обвинению в коррупции».

Напомним: Александр Аваков был взят под стражу 31 октября по подозрению в растрате $520 тыс. при закупке рюкзаков для Национальной гвардии. Несмотря на то что Аваков-младший впоследствии был освобожден, собеседники «Ъ» в Киеве убеждены: глава МВД воспринял этот процесс как объявление войны со стороны команды президента и теперь готовится нанести ответный удар.

Верховная рада рассмотрела проект постановления об отставке Арсена Авакова: инициативу поддержал лишь 31 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. «Благодарю парламент за поддержку. Спасибо 31 депутату за оказанное недоверие. Мир вам», — написал по итогам голосования глава МВД Украины в Twitter.

Сюрприз для Вашингтона

В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне. Иван Винник Автор поправки

При этом, как утверждают информированные источники «Ъ» в украинской столице, разрыв дипотношений с Россией именно сейчас, а тем более в привязке к закону «о реинтеграции Донбасса», не входил в планы Петра Порошенко. Напротив, договоренности с украинским руководством, которых достиг в ходе своего последнего визита в Киев в конце октября спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, выглядели совсем по-другому. Закон «о реинтеграции Донбасса», который Рада должна принять во втором чтении, Вашингтон собирался представить Москве как свидетельство доброй воли и конструктивного подхода Киева.

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Поправка, которую собирается внести депутат Винник, грозит создать совершенно иной политический контекст, что станет неприятной новостью для Курта Волкера накануне его переговоров с помощником российского президента Владиславом Сурковым, которые должны пройти 13 ноября в Белграде. К тому времени о намерениях Рады внести поправку Винника в закон о реинтеграции уже будет официально объявлено. 8 ноября ее должен рассмотреть профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне, через который проходит закон.

«Социальный запрос на разрыв»

Несмотря на то что в окружении Петра Порошенко и в БПП хотят избежать дополнительных трений с американцами, собеседники «Ъ» в Киеве признают: в сложившейся ситуации у президента и его союзников не будет иного выхода, кроме как поддержать поправку. «Сегодня в обществе существует четкий социальный запрос на разрыв отношений с Москвой. Об этом свидетельствуют закрытые соцопросы, которые мы регулярно проводим. Мы не можем не учитывать этот момент и плыть против течения. Особенно в нынешней напряженной ситуации, когда противники власти — Михаил Саакашвили и его соратники — пытаются устроить новый майдан. Надеюсь, на Западе нас поймут. А если сразу не поймут, будем убеждать», — говорит источник «Ъ» в администрации президента Украины.

«Разрыв дипотношений с Россией не должен создать проблем для Украины. После трех с лишним лет войны мы имеем на это полное юридическое и моральное право, — объясняет “Ъ” близкий к Петру Порошенко киевский политтехнолог Виктор Уколов.— Посольство Украины в Москве и так практически свернуто, там остается лишь несколько дипломатов. Проблемы будут только у украинских трудовых мигрантов, работающих в России. Но со временем они найдут себе новые рабочие места — в нашей стране или в Европе».

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Большинство собеседников «Ъ» в Раде убеждены: поправка Винника в итоге будет одобрена. «Не представляю себе другого варианта, — говорит “Ъ” депутат от “Народного фронта” на условиях анонимности.— Парламентарии не могут не поддержать разрыв отношений со страной, признанной агрессором. Сегодня это своеобразный тест на выживание в украинской политике».

«Лакмусовая бумажка»

«Безусловно, наша фракция поддержит поправку Винника. Разрыв с Россией сегодня — лакмусовая бумажка, позволяющая определить “свой—чужой”», — соглашается с логикой коллеги еще один собеседник «Ъ», парламентарий от Радикальной партии Игорь Попов. При этом он признает, что принятие поправки может создать Киеву проблемы в отношениях с Вашингтоном: «С американцами в ходе визита Волкера проговаривался другой вариант — реинтеграция, но не разрыв. Не исключено, что они будут недовольны».

В том же ключе прокомментировал «инициативу Винника и стоящих за ним политических сил» источник «Ъ» во фракции БПП: «Мы понимаем, что президента ставят в безвыходное положение, принуждают нарушить обещания, данные Волкеру и в целом Западу. Понимаем также, что это циничная месть Авакова за задержание его сына». Эту мысль в беседе с «Ъ» развивает еще один представитель БПП в парламенте Александр Черненко: «Вся эта история с поправкой о разрыве дипотношений не что иное, как заигрывание с избирателями на фоне войны».

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Осознание этого факта, однако, не изменит позицию самой многочисленной фракции Рады. «В итоге мы все равно поддержим поправку — как и большинство политических сил в парламенте, за исключением, возможно, “Оппозиционного блока”. Реинтеграция территорий при этом остается актуальной, мы зовем Донбасс домой», — продолжает Александр Черненко.

Собеседник «Ъ» из парламентской фракции «Самопомощи» (партии, которую возглавляет мэр Львова Андрей Садовый) также подтвердил, что его однопартийцы проголосуют за поправку Винника, «хотя поначалу она и стала для нас сюрпризом». При этом предложенная депутатом мотивировка была весьма специфической, но объяснимой, если учесть, что «Самопомощь» занимает жестко оппозиционную позицию по отношению к властям: «Мы прекрасно понимаем, что теперь Порошенко окажется на растяжке между своими закулисными договоренностями с Москвой и обещаниями, данными Волкеру. И сейчас, голосуя в парламенте, мы подорвем его позиции».

Как могут развиваться события после голосования в Раде, «Ъ» рассказал источник в МИД Украины: «Вслед за решением парламента президент должен подписать указ о разрыве дипотношений — без этого нельзя, так как, согласно конституции, именно глава государства отвечает за внешнеполитическую деятельность Украины. Затем МИД по согласованию с президентом заявляет о сроке, в течение которого российские дипломаты должны покинуть Украину. Это не касается консульских работников, так как их деятельность регулируется Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонним консульским соглашением Украины и России».