Украина ввела санкции против 18 российских компаний

Источник: AP 2017

Министерство экономического развития и торговли Украины ввело ограничительные меры в отношении 18 российских компаний. Соответствующие указы от 30 октября опубликованы (1 и 2) на сайте ведомства.

Читайте также Прекращено действие соглашения о сотрудничестве РФ и Украины в сфере телевидения

Оба приказа носят название «О применении специальных санкций — временной остановки внешнеэкономической деятельности на территории Украины — к иностранным субъектам хозяйственной деятельности». Согласно документам, применить санкции в отношении фигурантов списка необходимо в 40-дневный срок.

Санкции введены «за проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности», — говорится в документе.