Украина ввела санкции против 18 российских компаний
Власти Украина ввели санкции в отношении 18 российских компаний, «угрожающих национальным интересам страны». Среди них — поставщик антрацитового угля на Украину ООО «Южтранс».
Власти Украина ввели санкции в отношении 18 российских компаний, «угрожающих национальным интересам страны». Среди них — поставщик антрацитового угля на Украину ООО «Южтранс».
Министерство экономического развития и торговли Украины ввело ограничительные меры в отношении 18 российских компаний. Соответствующие указы от 30 октября опубликованы (1 и 2) на сайте ведомства.
Оба приказа носят название «О применении специальных санкций — временной остановки внешнеэкономической деятельности на территории Украины — к иностранным субъектам хозяйственной деятельности». Согласно документам, применить санкции в отношении фигурантов списка необходимо в 40-дневный срок.
Санкции введены «за проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности», — говорится в документе.
Всего в санкционном списке 18 компаний. В частности, это «Белгородский хладокомбинат», «Торговый дом «Донспецстрой», «Южтранс», «Микас», «Группа компаний Пенетрон-Россия», «Торговый дом Пенетрон-Россия», «Пенетрон-экспорт», «Волма-ВТР», «Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон», «Лоли-пак экспорт», «Снэк-групп», «Торговый дом «Аромадон», «Торговый дом «Старфуд-юг», «МК-метиз», «Стройсервис», «Волма — маркетинг», «Народный пластик» и ИП Мирошникова Ирина Владимировна.