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22:22 (мск), источник: РБК

Украина ввела санкции против 18 российских компаний

Власти Украина ввели санкции в отношении 18 российских компаний, «угрожающих национальным интересам страны». Среди них — поставщик антрацитового угля на Украину ООО «Южтранс».

Источник: AP 2017

Министерство экономического развития и торговли Украины ввело ограничительные меры в отношении 18 российских компаний. Соответствующие указы от 30 октября опубликованы (1 и 2) на сайте ведомства.

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Оба приказа носят название «О применении специальных санкций — временной остановки внешнеэкономической деятельности на территории Украины — к иностранным субъектам хозяйственной деятельности». Согласно документам, применить санкции в отношении фигурантов списка необходимо в 40-дневный срок.

Санкции введены «за проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности», — говорится в документе.

Всего в санкционном списке 18 компаний. В частности, это «Белгородский хладокомбинат», «Торговый дом «Донспецстрой», «Южтранс», «Микас», «Группа компаний Пенетрон-Россия», «Торговый дом Пенетрон-Россия», «Пенетрон-экспорт», «Волма-ВТР», «Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон», «Лоли-пак экспорт», «Снэк-групп», «Торговый дом «Аромадон», «Торговый дом «Старфуд-юг», «МК-метиз», «Стройсервис», «Волма — маркетинг», «Народный пластик» и ИП Мирошникова Ирина Владимировна.

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