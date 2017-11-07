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7 ноября, источник: Uzdaily.uz

Глава МИД Узбекистана провел переговоры с Послом США

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 7 ноября 2017 года провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Памелой Леорой Спратлен.

Источник: Uzdaily.uz

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, стороны обсудили участие делегации США в международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания» в Самарканде.

Делегацию США возглавит старший директор по делам Южной и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Лиза Кёртис.

Дипломаты двух стран также рассмотрели другие вопросы двусторонней повестки дня.

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