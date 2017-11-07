Глава МИД Узбекистана провел переговоры с Послом США
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 7 ноября 2017 года провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Памелой Леорой Спратлен.
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 7 ноября 2017 года провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Памелой Леорой Спратлен.
По данным
Делегацию США возглавит старший директор по делам Южной и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Лиза Кёртис.
Дипломаты двух стран также рассмотрели другие вопросы двусторонней повестки дня.