Садык Сафоев принял делегацию ЕБРР

Источник: Uzdaily.uz

Стороны отметили активное взаимодействии с экспертами ЕБРР в вопросах поддержки предпринимательства, консультаций по улучшению инвестиционного климата, развития различных секторов экономики, увеличения экспортного потенциала страны и др.

Садык Сафоев выразил благодарность ЕБРР за принятое решение Советом директоров Банка, связанное с одобрением выделения кредитных средств малому и среднему бизнесу республики.

Следует отметить, что 18 октября и 1 ноября Советом директоров единогласно было одобрено решение по выделению кредитных средств Узбекистану на сумму свыше $120 млн. до принятия Страновой стратегии, что является беспрецедентным случаем.

Филипп Беннетт дал высокую оценку ходу реформ под руководством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и поблагодарил узбекскую стороне за всестороннюю поддержку в деле продвижения сотрудничества с ЕБРР.

Стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества между Узбекистаном и ЕБРР и относительно хода работы над проектом Страновой стратегии ЕБРР по Узбекистану на среднесрочную перспективу.