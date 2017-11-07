Садык Сафоев принял делегацию ЕБРР
Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана и национальный управляющий в ЕБРР от Узбекистана Садык Сафоев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с первым
Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана и национальный управляющий в ЕБРР от Узбекистана Садык Сафоев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с первым
Стороны отметили активное взаимодействии с экспертами ЕБРР в вопросах поддержки предпринимательства, консультаций по улучшению инвестиционного климата, развития различных секторов экономики, увеличения экспортного потенциала страны и др.
Садык Сафоев выразил благодарность ЕБРР за принятое решение Советом директоров Банка, связанное с одобрением выделения кредитных средств малому и среднему бизнесу республики.
Следует отметить, что 18 октября и 1 ноября Советом директоров единогласно было одобрено решение по выделению кредитных средств Узбекистану на сумму свыше $120 млн. до принятия Страновой стратегии, что является беспрецедентным случаем.
Филипп Беннетт дал высокую оценку ходу реформ под руководством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и поблагодарил узбекскую стороне за всестороннюю поддержку в деле продвижения сотрудничества с ЕБРР.
Стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества между Узбекистаном и ЕБРР и относительно хода работы над проектом Страновой стратегии ЕБРР по Узбекистану на среднесрочную перспективу.
Также обсуждены вопросы расширения сотрудничества с Банком в развитии рынка капитала в Узбекистане, включая модернизацию фондовой биржи, совершенствование рынка ценных бумаг и выход Узбекистана на международные рынки капитала.