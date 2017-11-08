Guardian: связанная с принцем Чарльзом компания вложила в офшоры миллионные суммы
Отмечается, что управляющая компания вложила деньги в
Отмечается, что управляющая компания вложила деньги в
ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Управляющая компания королевского герцогства Корнуолл, принадлежащего принцу Уэльскому Чарльзу, инвестировала в офшоры миллионные денежные средства. Об этом во вторник сообщила на своем сайте газета The Guardian, сославшись на отчеты Paradise Papers, которые распространил Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).
В документах говорится, что компания, которая управляет активами принца, вложила эти средства в офшорные фонды и компании, в том числе и в
В управляющей компании пояснили, что наследник престола давно уже занят решением вопросов, имеющих отношение к природоохранной проблематике. Там напомнили о том, что, начиная с 1980-х годов, Чарльз писал книги и выступал с речами по проблемам экологического характера. К тому же было сказано, что сам принц не участвовал напрямую в принятии решений, связанных с инвестициями.
Ранее из отчетов Paradise Papers стало известно, что мать Чарльза, королева Великобритании Елизавета II, инвестировала порядка 10 млн фунтов стерлингов ($13 млн) в офшоры. Как отмечается, инвестированные денежные средства принадлежат британскому монарху, они были вложены в фонды, зарегистрированные на Каймановых и Бермудских островах. Речь идет о деньгах, которые Елизавета II заработала благодаря принадлежащему ей герцогству Ланкастер (The Duchy of Lancaster), где находится серьезный портфель недвижимости общей стоимостью в 500 млн фунтов ($654 млн).