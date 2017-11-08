Guardian: связанная с принцем Чарльзом компания вложила в офшоры миллионные суммы

Источник: AP 2017

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Управляющая компания королевского герцогства Корнуолл, принадлежащего принцу Уэльскому Чарльзу, инвестировала в офшоры миллионные денежные средства. Об этом во вторник сообщила на своем сайте газета The Guardian, сославшись на отчеты Paradise Papers, которые распространил Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

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В документах говорится, что компания, которая управляет активами принца, вложила эти средства в офшорные фонды и компании, в том числе и в бизнес-структуру на Бермудских островах, которой управляет один из лучших друзей Чарльза еще со времен его учебы в Кембридже, заводчик лошадей Хью ван Катсем. Утверждается, что решение об инвестировании предполагаемых $100 тысяч в компанию ван Катсема, которая занимается приобретением земельных участков с целью их защиты от вырубки лесов, принималось в обстановке строгой секретности. Газета полагает, что с учетом того факта, что герцогство не обладает никакими налоговыми льготами, вопрос о том, почему было принято решение о передаче средств в компанию во главе со столь близким другом принца, выглядит весьма щекотливым.

В управляющей компании пояснили, что наследник престола давно уже занят решением вопросов, имеющих отношение к природоохранной проблематике. Там напомнили о том, что, начиная с 1980-х годов, Чарльз писал книги и выступал с речами по проблемам экологического характера. К тому же было сказано, что сам принц не участвовал напрямую в принятии решений, связанных с инвестициями.