«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
8 ноября 2016 г. напористого миллиардера избрали президентом США. Чего он добился за этот год?
8 ноября 2016 г. напористого миллиардера избрали президентом США. Чего он добился за этот год?
Первая годовщина для Дональда Трампа — «праздник со слезами на глазах».
Ещё ни одному президенту в США начало его срока не давалось так тяжело. Впрочем, Трамп упрямо гнул свою линию. И сегодня ему есть чем похвастаться перед народом, считает известный журналист и американист Михаил Таратута.
Действительно, никакому другому президенту Америки в первый год не приходилось сталкиваться с таким мощнейшим противодействием. В том числе со стороны прессы, которая объявила ему настоящую войну. Малейшая промашка Трампа раздувается до масштабов катастрофы.
Где улики? Их нет!
Да, демократы не готовы смириться с результатом прошлогодних выборов. Они уверены, что победу у них украли, что Трампу помогла Россия. Отсюда и все разговоры об импичменте. На протяжении года идёт поиск «улик», доказывающих сговор кандидата от республиканцев с Москвой.
Разговоры об импичменте ведут противники Трампа — пусть даже это половина страны. Но
Главное — не подставляться
Импичмент — процесс долгий и сложный. Он начинается со слушаний в нижней палате Конгресса, где будут изучаться свидетельские показания за или против отстранения президента. Если больше половины членов палаты решат, что оснований для импичмента достаточно, то дело поступит в сенат. Именно за сенатом и будет последнее слово. Но там инициаторам импичмента надо будет заручиться поддержкой уже двух третей сенаторов. А это практически невозможно: сейчас республиканцы — однопартийцы Трампа — имеют в верхней палате пусть и небольшое, но большинство. В нижней палате их преимущество ещё более весомое.
Должны вскрыться
Американский бизнес пошёл в гору
Пока же на Трампа работает благоприятная ситуация в экономике США. В Конгрессе сейчас обсуждается законопроект о налоговой реформе — это едва ли не самый главный козырь, с которым Трамп шёл на выборы. Весьма вероятно, что закон будет принят уже в этом году. Снижение налогов подстегнёт экономический рост в Америке, увеличит количество рабочих мест.
В ожидании хороших новостей американская экономика весь год демонстрировала отличные показатели. Буквально на следующий день после победы Трампа резко взлетели все биржевые показатели.
Если при Обаме ежегодный рост ВВП не поднимался выше 2%, то в первый год Трампа он явно преодолеет планку 3%. Это огромный плюс. Ключевой для американской экономики индекс Доу — Джонса за год вырос на треть — небывалые темпы! Примерно на 1,8 млн увеличилось число рабочих мест.
Ожидается, что в Америку будут возвращаться и капиталы, и рабочие места — это, кстати, тоже было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Возможно, Трампу удастся добиться переноса производств американских компаний
В управлении государством он пытается применить навыки
В ноябре 1996 г. Дональд Трамп прилетел в Москву с предложениями о реконструкции гостиниц «Москва» и «Россия». Проект оценивался в 300 млн долл. Договориться не удалось. Дело закончилось дружеским банкетом, на котором присутствовал человек, похожий на Лёню Голубкова (крайний слева).