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01:44 (мск), источник: ТАСС

Россия внесла в ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма

В документе речь идет не об отголосках прошлого, а о современных проявлениях нетерпимости, отметил замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ.

Источник: AP 2017

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Россия представила во вторник в ООН проект резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) о борьбе с героизацией нацизма, принимаемый на ежегодной основе. Презентацию документа провел в 3-м комитете ГА заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

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По словам дипломата, в проекте резолюции «речь идет не об отголосках прошлого, а о современных и очень опасных проявлениях расизма, которым необходимо противодействовать как на национальном, так и на международном уровне». «Речь идет о настораживающем подъеме разного рода экстремистских группировок, прибегающих к актам насилия против людей с другим цветом кожи, лиц иного вероисповедания, иммигрантов и национальных меньшинств», — сказал Лукьянцев.

Он констатировал, что «распространение расистских и экстремистских идей все чаще оправдывается ссылками на свободу выражения мнения, что противоречит обязательствам государств по основным международным правозащитным договорам», включая Международный пакт о гражданских и политических правах и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Проект резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма и противодействия современным формам расизма, расовой дискриминации и ксенофобии принимается Генеральной Ассамблеей на ежегодной основе. В прошлом году документ поддержали 136 государств, при этом против него выступили только США и Украина. Еще 48 стран, в том числе Германия, Польша, Франция и другие члены Европейского союза, при голосовании воздержались.

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