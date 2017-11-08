Россия внесла в ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Источник: AP 2017

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Россия представила во вторник в ООН проект резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) о борьбе с героизацией нацизма, принимаемый на ежегодной основе. Презентацию документа провел в 3-м комитете ГА заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Читайте также Обнародован неизвестный эпизод политической карьеры Гитлера

По словам дипломата, в проекте резолюции «речь идет не об отголосках прошлого, а о современных и очень опасных проявлениях расизма, которым необходимо противодействовать как на национальном, так и на международном уровне». «Речь идет о настораживающем подъеме разного рода экстремистских группировок, прибегающих к актам насилия против людей с другим цветом кожи, лиц иного вероисповедания, иммигрантов и национальных меньшинств», — сказал Лукьянцев.

Он констатировал, что «распространение расистских и экстремистских идей все чаще оправдывается ссылками на свободу выражения мнения, что противоречит обязательствам государств по основным международным правозащитным договорам», включая Международный пакт о гражданских и политических правах и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.