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08:05 (мск), источник: ИА Башинформ

В судах Башкирии открыты десятки новых судейских вакансий

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Квалификационная коллегия судей Башкортостана объявила об открытии судейских вакансий в Уфе и республике.

В частности, требуются судьи Верховного Суда РБ, председатель Белебеевского городского суда РБ, судьи Кировского районного суда города Уфы, судьи Бирского межрайонного суда, А также мировые судьи в судебный участок № 5 по Калининскому району города Уфы и мировой судья в судебный участок № 1 по Уфимскому району. Последний день приема документов — 24 ноября.

Всю необходимую информацию по вопросам подачи заявлений и документов можно найти на официальном сайте Квалификационной коллегии судей РБ.

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