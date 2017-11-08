В судах Башкирии открыты десятки новых судейских вакансий

В частности, требуются судьи Верховного Суда РБ, председатель Белебеевского городского суда РБ, судьи Кировского районного суда города Уфы, судьи Бирского межрайонного суда, А также мировые судьи в судебный участок № 5 по Калининскому району города Уфы и мировой судья в судебный участок № 1 по Уфимскому району. Последний день приема документов — 24 ноября.