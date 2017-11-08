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10:41 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом подсчитал число жертв коммунистических режимов за 100 лет

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Администрация президента США сделала заявление, приуроченное к Национальному дню жертв коммунизма, который отмечается в годовщину «революции большевиков» в России.

Источник: РИА "Новости"

В Белом доме полагают, что свыше ста миллионов человек стали жертвами «тоталитарных коммунистических режимов» за 100 лет, прошедших с момента Октябрьской революции в России.

За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 миллионов человек и подвергли неисчислимо большее (количество людей. — Прим. ред.) эксплуатации, насилию и неописуемому разорению.
Пресс-служба Белого дома

«Эти движения под ложным предлогом освобождения систематически отнимали у ни в чем не повинных людей дарованные им богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которыми мы обладаем», — говорится в сообщении администрации США.

В Белом доме также заявили, что «граждане, которые стремились к свободе, были подчинены государству с помощью принуждения, насилия и страха».

«Большевистская революция породила Советский Союз и его темные десятилетия угнетающего коммунизма — политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни», — заявляет Белый дом.

События столетней давности

7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции 1917 года. Ровно 100 лет назад в Петрограде (с 1924 года — Ленинград, с 1991 года — Санкт-Петербург) произошло вооруженное восстание, которое привело к захвату Зимнего дворца, аресту членов Временного правительства и объявлением об установлении власти Советов, которая продолжалась более 70 лет.

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Соединенные Штаты не стали признавать революцию в России. Вместо этого, Вашингтон осуществил военное вмешательство вместе с рядом других стран, и начал поддержку белогвардейского движения. Вплоть до 1933 года у СССР и США не было дипломатических отношений.

В Советском Союзе памятная дата 7 ноября была и государственным праздником — Днем Великой Октябрьской социалистической революции, который отметили уже через год после восстания, а в юбилейном 1927 году 7 ноября сделали выходным.

Государственные празднования проводились ежегодно на протяжении существования СССР. Кроме того, в 2004 году был издан федеральный закон, который отменил выходной 7 ноября и перенес его на 4 ноября в День народного единства. Теперь 7 ноября отмечается реконструкцией военного парада на Красной площади в Москве в честь парада 1941 года.

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Отношение россиян к революции

Как показывают результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), последствия Октябрьской революции 1917 года разделяют россиян примерно в равной степени на ее сторонников и противников. Кроме того, большинство жителей России уверены, что Владимир Ленин сыграл исключительную роль в революционных событиях.

В целом, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, россияне оценивают последствия революции скорее положительно.

По мнению 38% процентов опрошенных, это событие стало толчком к социальному и экономическому развитию страны, еще 23% респондентов выразили мнение, что Октябрьская революция открыла новую эру в истории России.

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