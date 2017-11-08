Задача — привести дороги Хабаровска в нормативнейшее состояние — Олег Гроо

Олег Гроо, в июле этого года покинувший по собственному желанию пост начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска, вновь приступил к этим обязанностям 7 ноября 2017 года. В эксклюзивном интервью ИА «Хабаровский край сегодня» он рассказал о стоящих перед ним задачах, трудноразрешимых вопросах и диванных аналитиках.

— Как получилось, что вы вновь возглавили городское управление дорог и внешнего благоустройства?

— Всё тривиально: увидел в интернете объявление о вакансии, которая ещё не была занята. На общих основаниях подал документы, прошёл конкурсный отбор, написал тест, прошёл собеседование. После этого меня пригласили и сказали, что готовы взять меня на работу.

— Какие задачи сейчас ставит перед вами и возглавляемой вами структурой руководство краевого центра?

— В первую очередь — наиболее эффективное использование финансовых средств, которыми мы сейчас располагаем. Ведь нем секрет, что финансовое обеспечение нашей отрасли составляет лишь 23%.

При этом многие контролирующие органы — прокуратура, ГИБДД — словно живут на другой планете и хотят видеть наш город в идеальном состоянии. Вот такая трудноосуществимая задача — приведение города в «нормативнейшее» состояние при отсутствии средств в полном объёме и ставится передо мной.

— За что возьмётесь в первую очередь?

— Во-первых, надо провести ревизию, насколько мы готовы к зимнему периоду. Сейчас это главное. Тот слабый снегопад, который прошёл в Хабаровске, показал, что нам есть, над чем поработать. Второе — это формирование программы на 2018 год. Огромные, амбициозные задачи, которые ставит Президент РФ Владимир Путин в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», заставляют нас над многим задуматься, сделать выводы и исправить те ошибки, которые мы совершали все вместе в 2017 году. И надо готовить аукционную (в том числе — и проектную) документацию, чтобы в следующем году выделяемое финансирование и те ожидания, которые возлагают на нас жители города, мы оправдали в полном объёме.

— Что именно вы подразумеваете, говоря об «ошибках 2017 года»?

— Надо посмотреть, правильно ли мы организуем ремонтные работы в летний период, насколько объективно, что мы не закрываем отдельные участки дорог в угоду пожеланиям отдельных граждан и в ущерб качеству ремонта (когда он проводится «под движением»). В принципе, ни Москва, ни другие города так не делают. А мы почему-то делаем. Есть над чем задуматься. И вот вопрос: мы к чему стремимся — чтобы дороги у нас были лучше, или чтобы отдельные граждане приехали на работу вовремя? Это вопросы, которые терзали нас в этом году, и думаю, будут терзать и в следующем.

Второй важный момент — информирование о наших действиях.

И в СМИ, и интернет-пространстве люди формируют мнение о работе нашего управления по каким-то догадкам и домыслам. Поэтому я лично настроен на диалог с любыми общественными организациями. Потому что, читая ту чушь, ту ложь, которую про нас пишут, я испытываю чувство сожаления.

— Как собираетесь строить взаимоотношения с прессой?

— В рамках действующего законодательства о СМИ, когда обе стороны придерживаются буквы закона. Иногда бывает, что оперативную информацию невозможно дать сию секунду. Могут идти совещания, какая-то важная срочная работа может быть.

И когда я говорю журналистам, что информацию дам немного позже, некоторые расценивают это как моё нежелание с ними общаться. Полная ерунда и бред. Я работаю не для себя лично и не в какой-то частной конторе, мы работаем для людей. И наша деятельность — к сожалению, или к счастью — находится под пристальным вниманием всех без исключения людей.

Хочу сказать, что самые грамотные, судя по отзывам, у нас работают не в управлении дорог и внешнего благоустройства, не на наших предприятиях, а сидят на диванах: пишут всякую ерунду и выдают это за общественное мнение. Давайте будем профессионалами во всех сферах. Вы — профессионалами в журналистике, мы — в дорожной отрасли. Вообще я всегда открыт для конструктивного диалога с прессой, когда у меня есть такая возможность. Если я не отвечаю, то это не из-за дурного воспитания, а вследствие невозможности беседовать в данный момент. Кстати, этот год же не прошёл для нас даром. Хабаровск поднялся с 90-го места на 29-е (в рейтинге устойчивого развития городов России — прим. ИА «Хабаровский край сегодня»). Это тоже говорит о том, что мы не просто так сидим и получаем заработную плату.

— Удалось ли вам отдохнуть за период временной безработицы, и почему вы вообще уволились?

— Частично отдохнуть удалось. Ну, а подробности… У нас же не передача «Судьба человека». Вот когда будет такая, и меня пригласят, тогда я расскажу про свою личную жизнь, если посчитаю нужным. У меня были определённые жизненные обстоятельства, которые вынудили меня принять такое необъяснимое для многих решение.

— Ваш бывший заместитель Олег Грабков, который уволился практически одновременно с вами, тоже планирует вернуться на прежнюю должность?