Задача — привести дороги Хабаровска в нормативнейшее состояние — Олег Гроо
В управлении дорог и внешнего благоустройства мэрии краевого центра — новый старый начальник.
В управлении дорог и внешнего благоустройства мэрии краевого центра — новый старый начальник.
Олег Гроо, в июле этого года покинувший по собственному желанию пост начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска, вновь приступил к этим обязанностям 7 ноября 2017 года. В эксклюзивном интервью ИА «Хабаровский край сегодня» он рассказал о стоящих перед ним задачах, трудноразрешимых вопросах и диванных аналитиках.
— Как получилось, что вы вновь возглавили городское управление дорог и внешнего благоустройства?
— Всё тривиально: увидел в интернете объявление о вакансии, которая ещё не была занята. На общих основаниях подал документы, прошёл конкурсный отбор, написал тест, прошёл собеседование. После этого меня пригласили и сказали, что готовы взять меня на работу.
— Какие задачи сейчас ставит перед вами и возглавляемой вами структурой руководство краевого центра?
— В первую очередь — наиболее эффективное использование финансовых средств, которыми мы сейчас располагаем. Ведь нем секрет, что финансовое обеспечение нашей отрасли составляет лишь 23%.
При этом многие контролирующие органы — прокуратура, ГИБДД — словно живут на другой планете и хотят видеть наш город в идеальном состоянии. Вот такая трудноосуществимая задача — приведение города в «нормативнейшее» состояние при отсутствии средств в полном объёме и ставится передо мной.
— За что возьмётесь в первую очередь?
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— Что именно вы подразумеваете, говоря об «ошибках 2017 года»?
— Надо посмотреть, правильно ли мы организуем ремонтные работы в летний период, насколько объективно, что мы не закрываем отдельные участки дорог в угоду пожеланиям отдельных граждан и в ущерб качеству ремонта (когда он проводится «под движением»). В принципе, ни Москва, ни другие города так не делают. А мы
Второй важный момент — информирование о наших действиях.
И в СМИ, и
— Как собираетесь строить взаимоотношения с прессой?
— В рамках действующего законодательства о СМИ, когда обе стороны придерживаются буквы закона. Иногда бывает, что оперативную информацию невозможно дать сию секунду. Могут идти совещания,
И когда я говорю журналистам, что информацию дам немного позже, некоторые расценивают это как моё нежелание с ними общаться. Полная ерунда и бред. Я работаю не для себя лично и не в
Хочу сказать, что самые грамотные, судя по отзывам, у нас работают не в управлении дорог и внешнего благоустройства, не на наших предприятиях, а сидят на диванах: пишут всякую ерунду и выдают это за общественное мнение. Давайте будем профессионалами во всех сферах. Вы — профессионалами в журналистике, мы — в дорожной отрасли. Вообще я всегда открыт для конструктивного диалога с прессой, когда у меня есть такая возможность. Если я не отвечаю, то это не
— Удалось ли вам отдохнуть за период временной безработицы, и почему вы вообще уволились?
— Частично отдохнуть удалось. Ну, а подробности… У нас же не передача «Судьба человека». Вот когда будет такая, и меня пригласят, тогда я расскажу про свою личную жизнь, если посчитаю нужным. У меня были определённые жизненные обстоятельства, которые вынудили меня принять такое необъяснимое для многих решение.
— Ваш бывший заместитель Олег Грабков, который уволился практически одновременно с вами, тоже планирует вернуться на прежнюю должность?
— Взаимосвязь в наших увольнениях — это