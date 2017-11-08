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04:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Андрей Тарасенко встретился с одним из самых импозантных мужчин страны

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко обсудил с ректором Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой Николаем Цискаридзе планы по развитию приморского филиала учебного заведения, сообщает Deita. ru со ссылкой на краевую администрацию.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Николай Цискаридзе пригласил воспитанников филиала принять участие в мероприятиях, посвященных 280-летию Академии, которые пройдут 19 и 20 июня в Москве в следующем году.

«19 и 20 июня 2018 года в Большом театре и в Кремле в Москве пройдут мероприятия, посвященные юбилею старейшего учебного заведения в России. Приглашаю ваших ребят принять участие в концертной программе. Я дам педагогам задание, чтобы они уже начинали готовить детей. Бесплатно расселим их и проведем экскурсии. Это я беру на себя», — сказал он.

Андрей Тарасенко отметил, что такой выезд детей из Приморья будет организован.

«Для нас очень важно, чтобы у приморских воспитанников была возможность приезжать в Москву и Санкт-Петербург, видеть мэтров балетного искусства, иметь возможность показать свои способности на мероприятии такого высокого уровня. Это для них очень хорошая мотивация», — заявил глава региона.

В настоящее время в филиале обучается 20 воспитанников из Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Хабаровска и Южно-Сахалинска. 10 детей зачислены в 2016 году и учатся по программе целевого обучения за счет средств краевого бюджета, а значит, обязаны будут после выпуска из Академии какое-то время работать в Приморье. Еще 10 ребят поступили в 2017 году, и их обучают за счет Академии.

Ректор Академии добавил, что у филиала есть планы по развитию — на обучение с 2018 года планируется набрать еще 24 ребенка со всего Дальнего Востока — кроме Приморья просмотры будут организованы в крупных городах Хабаровского края, Сахалинской области и других регионов Дальнего Востока.

Андрей Тарасенко предложил Николаю Цискаридзе провести в преддверие следующего этапа отбора гастрольный тур воспитанников филиала Академии по Приморскому краю, чтобы привлечь наших детей для обучения в филиале Академии.

«Ребята покажут, чему научились. Это послужит дополнительной рекламой для кастинга», — отметил глава Приморья.

Николай Цискаридзе поддержал предложение и добавил, что поможет с организацией гастролей.

«Я готов подготовить программу и привезти воспитанников Академии из Санкт-Петербурга, которые примут участие в концертах вместе с ребятами из приморского филиала. Наши педагоги могут провести мастер-классы для педагогов и воспитанников детских школ искусств», — сказал он.

Ректор также обозначил, что в связи с тем, что филиал будет расширен, ребята перестанут помещаться в здании школы-интернат для одаренных детей. Учреждению необходимо здание, в котором будут созданы условия обучения аналогичные петербургским — общежитие для детей, просторные репетиционные залы.

Врио Губернатора Приморья поручил своему заместителю Павлу Серебрякову помочь с поиском во Владивостоке подходящего помещения.

Отметим, первый балетный класс Приморского филиала Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой открыт во Владивостоке 1 сентября 2016 года. Инициативу художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева по созданию филиала петербургской Академии Русского балета в Приморье поддержал Президент России Владимир Путин.

Главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра и руководитель филиала Академии во Владивостоке Эльдар Алиев считает, филиал призван прежде всего на решить задачу подготовки профессиональных кадров для Приморской сцены Мариинского театра. И «первые ласточки» большого балета — приморские мальчишки и девчонки, поступившие в филиал Академии в сентябре прошлого года, не только успешно постигают искусство танца на ежедневных уроках, но и уже выступают в Мариинке — в спектаклях Приморской сцены Мариинского театра «Щелкунчик» и «Корсар», «Спящая красавица».

Михаил Грач.

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