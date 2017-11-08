Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть "священной коровы": удар по газовой системе Украины - СМИ
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
СМИ: в США зарегистрирован самолет самого богатого россиянина
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
У берегов Италии найдены тела 26 женщин
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в православие
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
Длинные ноги и тонкая талия: Топурия предстала в купальнике - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Теракт в Нью-Йорке
04:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморье уже в следующем году ощутит социальную напряженность из-за отмены электричек

Более половины электропоездов пригородного сообщения в течение ближайших 10 лет полностью выйдут из строя.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 ноября, PrimaMedia.

Судьбу пригородных электричек в Забайкалье, Сибири и на Дальнем Востоке обсудили депутаты Государственной Думы РФ с руководством РЖД. Более половины электропоездов пригородного сообщения в течение ближайших 10 лет полностью выйдут из строя. Уже сегодня регионы испытывают трудности в связи с сокращением количества рейсов электропоездов и количества вагонов в них, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Как заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Пинский, проблему обновления пригородных электропоездов надо решать в масштабах страны.

«По информации из моего региона, в ближайшее десятилетие в Приморье из эксплуатации выйдут 11 из 18 электричек. Позиция Минтранса — пригородные компании и регионы должны производить обновление парка за свой счет. Учитывая цены и бюджет края, это нереально. Уже в следующем году мы можем получить социальную напряженность из-за отмены электричек. Имеющимися мощностями потребность уже нельзя будет перекрыть», — сказал Виктор Пинский.

Сегодня стоимость нового электропоезда в 6-вагонном исполнении почти 320 млн рублей, в 10-вагонном — более 500 млн рублей.

Проблема актуальна и для других территорий. В Иркутской области, по словам депутата Андрея Чернышева, до 2026 года закончатся сроки службы 14 электропоездов. Такая же ситуация в Красноярском крае.

Как сообщил запредседателя комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин, 27% вагонов электропоездов в регионе эксплуатируются более 30 лет.

«Учитывая высокую стоимость электропоездов, выходом могла бы стать разработка долгосрочной федеральной программы по обновлению подвижного состава железнодорожного транспорта. Консолидация усилий государства и регионов обеспечит полную загрузку заводов-изготовителей и снижение цены», — заявил Юрий Швыткин.

В заседании внутрифракционной группы партии «Единая Россия» принял участие президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Пассажирские перевозки президент РЖД считает ключевым направлением работы.

«Пригородные перевозки будут осуществляться в том объеме, в котором необходимо будет для региона», — сказал он.

Олег Белозеров добавил, что в 2018 году РЖД направит 5 млрд рублей в 2018 году на обновление подвижного состава. «Более системная работа, связанная с обновлением, состоится в рамках бюджета 2019 года», — заверил Олег Белозеров.

Кроме того он сообщил, что РЖД пересматривает нормативы МПС и министерства транспорта, которые определяли срок эксплуатации пассажирских вагонов 28 лет.

«Сегодня нам необходимо, чтобы такое обновление производилось каждые 5−7 лет. Сейчас нормативная база совершенствуется», — отметил президент РЖД. По таким территориям, например, как Забайкальский край, где ситуация с бюджетом субъекта сложная, будут приниматься индивидуальные решения.

Кроме того, участники встречи обсудили тему тарифов РЖД и на пассажирские перевозки, в том числе, льготный проезд школьников в период каникул и доставка российской сельхозпродукции на Дальний Восток.

По мнению депутата от Краснодарского края, члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Натальи Боевой, именно высокий железнодорожный тариф привел к тому, что Дальний Восток теперь кормит Китай.

«Продовольственный рынок Дальнего Востока мы добровольно отдали китайским производителям. Перевозки продуктов питания из центральных и южных регионов России железнодорожным транспортом очень дороги», — заявила она.

Депутат Юрий Березуцкий обратил внимание собравшихся на проблему синхронизации целевых параметров развития энергетической и транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке: БАМа, Транссиба, портов, грузополучателей и грузоотправителей региона.

Как сообщил Олег Белозеров, «БАМ с Транссибом сегодня работают в режиме эффективности более чем 100%».

Программу по восточному полигону РЖД, по его словам, планирует выполнить в следующем году не только за счет стройки, но и за счет технологических решений: увеличения грузоподъемности вагонов, полигонной системы. Он отметил, что в этом году серьезно нарастили добычу угольщики.

«По этому году угольщики дали прирост более 9%. И практически весь этот объем идет на Дальний Восток. А к этому еще добавился металл», — сказал Олег Белозеров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Выбор самой красивой студентки России во Владивостоке превратился в яркое шоу
V Конгресс народов Приморья завершился тематической выставкой и праздничным концертом
Россия внесла в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
В Белом доме прокомментировали 100-летие Октябрьской революции
Киев ввел санкции против 18 российских компаний
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Глобальная безработица: в каких профессиях роботы заменят людей
Погибла кошка премьера Новой Зеландии
Спорт
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву Российская фигуристка Алина Загитова не потерпела ни одного поражения в своем дебютном сезоне среди взрослых
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь