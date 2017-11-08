Приморье уже в следующем году ощутит социальную напряженность из-за отмены электричек

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Владивосток, 8 ноября, PrimaMedia.

Судьбу пригородных электричек в Забайкалье, Сибири и на Дальнем Востоке обсудили депутаты Государственной Думы РФ с руководством РЖД. Более половины электропоездов пригородного сообщения в течение ближайших 10 лет полностью выйдут из строя. Уже сегодня регионы испытывают трудности в связи с сокращением количества рейсов электропоездов и количества вагонов в них, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Как заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Пинский, проблему обновления пригородных электропоездов надо решать в масштабах страны.

«По информации из моего региона, в ближайшее десятилетие в Приморье из эксплуатации выйдут 11 из 18 электричек. Позиция Минтранса — пригородные компании и регионы должны производить обновление парка за свой счет. Учитывая цены и бюджет края, это нереально. Уже в следующем году мы можем получить социальную напряженность из-за отмены электричек. Имеющимися мощностями потребность уже нельзя будет перекрыть», — сказал Виктор Пинский.

Сегодня стоимость нового электропоезда в 6-вагонном исполнении почти 320 млн рублей, в 10-вагонном — более 500 млн рублей.

Проблема актуальна и для других территорий. В Иркутской области, по словам депутата Андрея Чернышева, до 2026 года закончатся сроки службы 14 электропоездов. Такая же ситуация в Красноярском крае.

Как сообщил запредседателя комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин, 27% вагонов электропоездов в регионе эксплуатируются более 30 лет.

«Учитывая высокую стоимость электропоездов, выходом могла бы стать разработка долгосрочной федеральной программы по обновлению подвижного состава железнодорожного транспорта. Консолидация усилий государства и регионов обеспечит полную загрузку заводов-изготовителей и снижение цены», — заявил Юрий Швыткин.

В заседании внутрифракционной группы партии «Единая Россия» принял участие президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Пассажирские перевозки президент РЖД считает ключевым направлением работы.

«Пригородные перевозки будут осуществляться в том объеме, в котором необходимо будет для региона», — сказал он.

Олег Белозеров добавил, что в 2018 году РЖД направит 5 млрд рублей в 2018 году на обновление подвижного состава. «Более системная работа, связанная с обновлением, состоится в рамках бюджета 2019 года», — заверил Олег Белозеров.

Кроме того он сообщил, что РЖД пересматривает нормативы МПС и министерства транспорта, которые определяли срок эксплуатации пассажирских вагонов 28 лет.

«Сегодня нам необходимо, чтобы такое обновление производилось каждые 5−7 лет. Сейчас нормативная база совершенствуется», — отметил президент РЖД. По таким территориям, например, как Забайкальский край, где ситуация с бюджетом субъекта сложная, будут приниматься индивидуальные решения.

Кроме того, участники встречи обсудили тему тарифов РЖД и на пассажирские перевозки, в том числе, льготный проезд школьников в период каникул и доставка российской сельхозпродукции на Дальний Восток.

По мнению депутата от Краснодарского края, члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Натальи Боевой, именно высокий железнодорожный тариф привел к тому, что Дальний Восток теперь кормит Китай.

«Продовольственный рынок Дальнего Востока мы добровольно отдали китайским производителям. Перевозки продуктов питания из центральных и южных регионов России железнодорожным транспортом очень дороги», — заявила она.

Депутат Юрий Березуцкий обратил внимание собравшихся на проблему синхронизации целевых параметров развития энергетической и транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке: БАМа, Транссиба, портов, грузополучателей и грузоотправителей региона.

Как сообщил Олег Белозеров, «БАМ с Транссибом сегодня работают в режиме эффективности более чем 100%».

Программу по восточному полигону РЖД, по его словам, планирует выполнить в следующем году не только за счет стройки, но и за счет технологических решений: увеличения грузоподъемности вагонов, полигонной системы. Он отметил, что в этом году серьезно нарастили добычу угольщики.