Предпринимателей Хабаровского края будут меньше проверять
Власти региона разрабатывают новую систему контроля на основе информационных технологий.
Власти региона разрабатывают новую систему контроля на основе информационных технологий.
По поручению президента России Хабаровский край вошёл в число пилотных регионов, где будет снижаться количество проверок для бизнеса. Систему внедрения информационных технологий и автоматизации в системе контроля обсудили на выездном совещании в
Перед чиновниками стоит задача сформировать новые подходы к госконтролю уже к 2024 году. Это потребует масштабных изменений
«Мероприятия “дорожной карты” по совершенствованию
Ежегодно в России проводится около двух млн. проверок бизнеса, однако эффективность их относительно невысока — только в 15% случаев удаётся выявить нарушения, несущие угрозу жизни и здоровью людей. Всего же в стране существует свыше двухсот видов контроля и 44 надзорных органа. Главная задача проводимой реформы — снизить излишнее давление на бизнес, и при этом сделать так, чтобы проверки достигали своей цели, то есть снижали травматизм и смертность граждан, а также повышали безопасность и благополучие жителей регионов.