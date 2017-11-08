Предпринимателей Хабаровского края будут меньше проверять

По поручению президента России Хабаровский край вошёл в число пилотных регионов, где будет снижаться количество проверок для бизнеса. Систему внедрения информационных технологий и автоматизации в системе контроля обсудили на выездном совещании в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба правительства региона.

Перед чиновниками стоит задача сформировать новые подходы к госконтролю уже к 2024 году. Это потребует масштабных изменений нормативно-правовой базы, пересмотра обязательных требований для разных видов предпринимательства.

«Мероприятия “дорожной карты” по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности выполнены на 83%. Проводится работа по внедрению риск-ориентированного подхода, систематизации и актуализации обязательных требований, автоматизации контрольно-надзорной деятельности, снижению коррупции, а также повышению качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях», — рассказал первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв.