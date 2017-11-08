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04:41 (мск), источник: АиФ Красноярск

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс продолжает чистку кадров

Постоянное представительство региона при правительстве РФ сменило руководителя.

В отставку «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта» отправлена Елена Шамахова. Она возглавляла представительство всего три месяца.

На ее место назначен экс-министр инноваций (2011−2012 гг) Андрей Вольф. Контракт с Андреем Карловичем заключен сразу на два года. В этом году Андрей Вольф отметил свое 55-летие. Два года руководил министерством инноваций Красноярского края. Много лет возглавлял завод «Краслесмаш» и «Красноярский комбайновый завод», а также работал в структурах «Агромашхолдинга».

Постоянное представительство Красноярского края при правительстве РФ является органом исполнительной власти края, который представляет интересы края в федеральных органах государственной власти, организует участие губернатора края, правительства края в координа­ционных и совещательных органах, созданных президентом РФ, правительством РФ. Среди множества важных задач учреждения есть даже «организация и обеспечение гражданской обороны в Представительстве».

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