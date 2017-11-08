Врио губернатора Красноярского края Александр Усс продолжает чистку кадров
Постоянное представительство региона при правительстве РФ сменило руководителя.
Постоянное представительство региона при правительстве РФ сменило руководителя.
В отставку «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта» отправлена Елена Шамахова. Она возглавляла представительство всего три месяца.
На ее место назначен
Постоянное представительство Красноярского края при правительстве РФ является органом исполнительной власти края, который представляет интересы края в федеральных органах государственной власти, организует участие губернатора края, правительства края в координационных и совещательных органах, созданных президентом РФ, правительством РФ. Среди множества важных задач учреждения есть даже «организация и обеспечение гражданской обороны в Представительстве».