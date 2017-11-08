Врио губернатора Красноярского края Александр Усс продолжает чистку кадров

На ее место назначен экс-министр инноваций (2011−2012 гг) Андрей Вольф. Контракт с Андреем Карловичем заключен сразу на два года. В этом году Андрей Вольф отметил свое 55-летие. Два года руководил министерством инноваций Красноярского края. Много лет возглавлял завод «Краслесмаш» и «Красноярский комбайновый завод», а также работал в структурах «Агромашхолдинга».