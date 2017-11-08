Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть "священной коровы": удар по газовой системе Украины - СМИ
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Полпреду президента РФ может грозить пожизненный срок на Украине
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Самолет экстренно сел из-за узнавшей об измене мужа пассажирки
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Длинные ноги и тонкая талия: Топурия предстала в купальнике - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
05:09 (мск), источник: Вести Приморье

Андрей Тарасенко предложил соединить Владивосток и Шанхай круизным маршрутом

Приморский край готов развивать в сотрудничество с Китаем сразу по нескольким направлениям. Об этом врио губернатора Андрей Тарасенко заявил на встрече с Генконсулом КНР во Владивостоке. В частности глава Приморья также предложил дипломату открыть круизную линию между Владивостоком и Шанхаем. Маршурут может проходить через Далянь, Шанхай, Владивосток, Корсаков — это позволит перевозить большую массу людей. Янь Вэньбинь выразил уверенность, что совместная работа над этими и другими проектами будет плодотворной.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и Генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбинь обсудили перспективы совместной работы накануне, 7 ноября, — сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Андрей Тарасенко отметил, что Приморский край готов развивать в сотрудничество с Китаем сразу по нескольким направлениям.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с привлечением ваших специалистов к участию в строительных проектах в крае, созданию транспортных коридоров “Приморье-1” и “Приморье-2”, кольцевой дороги Владивостока, совместном развитии острова Русский и, а также — в работе над проектами в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых», — подчеркнул врио губернатора.

Глава Приморья также предложил дипломату открыть круизную линию между Владивостоком и Шанхаем.

«Маршурут может проходить через Далянь, Шанхай, Владивосток, Корсаков — это позволит перевозить большую массу людей. Я знаю, что сейчас очень многие граждане Китая интересуются дальневосточной природой и путешествуют по нашему региону. А передвигаться по морю, проплывая мимо красивейших островов, заходя в бухту Золотой Рог, будет еще интереснее», — отметил Андрей Тарасенко.

Янь Вэньбинь выразил уверенность, что совместная работа над этими и другими проектами будет плодотворной.

Дипломат добавил, что Китай также со своей стороны работает над концепцией развития острова Русский, и несколько китайских компаний уже вступили в переговоры с Правительством РФ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов откровенно рассказали о личном
Фигуристка Лобачева заявила, что могла бы спасти Марьянова
Россия внесла в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
В Белом доме прокомментировали 100-летие Октябрьской революции
Киев ввел санкции против 18 российских компаний
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Глобальная безработица: в каких профессиях роботы заменят людей
Погибла кошка премьера Новой Зеландии
Спорт
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву Российская фигуристка Алина Загитова не потерпела ни одного поражения в своем дебютном сезоне среди взрослых
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь