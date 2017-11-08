Андрей Тарасенко предложил соединить Владивосток и Шанхай круизным маршрутом

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и Генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбинь обсудили перспективы совместной работы накануне, 7 ноября, — сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Андрей Тарасенко отметил, что Приморский край готов развивать в сотрудничество с Китаем сразу по нескольким направлениям.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с привлечением ваших специалистов к участию в строительных проектах в крае, созданию транспортных коридоров “Приморье-1” и “Приморье-2”, кольцевой дороги Владивостока, совместном развитии острова Русский и, а также — в работе над проектами в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых», — подчеркнул врио губернатора.

Глава Приморья также предложил дипломату открыть круизную линию между Владивостоком и Шанхаем.

«Маршурут может проходить через Далянь, Шанхай, Владивосток, Корсаков — это позволит перевозить большую массу людей. Я знаю, что сейчас очень многие граждане Китая интересуются дальневосточной природой и путешествуют по нашему региону. А передвигаться по морю, проплывая мимо красивейших островов, заходя в бухту Золотой Рог, будет еще интереснее», — отметил Андрей Тарасенко.

Янь Вэньбинь выразил уверенность, что совместная работа над этими и другими проектами будет плодотворной.