Красноярский край не вошел в Топ-10 коррумпированных регионов

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский край не вошел в число самых коррумпированных регионов. Правовую статистику опубликовала Генеральная прокуратура России.

Рейтинг составлялся по количеству совершенных экономических преступлений за период с января по сентябрь 2017 года. Так, самым коррумпированным регионом стала Москва. Столица оказалась лидером по количество преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Всего там было зарегистрировано 184 уголовных дела.

На втором месте оказалась Московская область (102 преступления), на третьем — Санкт-Петербург (84). 7-е место заняла Новосибирская область. Там было зарегистрировано 66 экономических преступлений. На 9-й позиции оказалась Омская область (58).