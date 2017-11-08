Александр Костенко возвращается на пост вице-губернатора Приморья

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 ноября, PrimaMedia.

Председатель комитета Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности Александр Костенко, проработавший несколько лет в должности заместителя главы региона при губернаторах Сергее Дарькине и Владимире Миклушевском, возвращается в администрацию края. Об этом на заседании общественного экспертного совета в среду, 8 ноября, заявил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, передает ИА PrimaMedia.

Напомним, накануне должность первого вице-губернатора Приморья по собственному желанию освободил Василий Усольцев. По всей видимости, именно его место в команде нового главы займет Костенко.