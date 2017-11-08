Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
СМИ: в США зарегистрирован самолет самого богатого россиянина
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в прямом эфире
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
Длинные ноги и тонкая талия: Топурия предстала в купальнике - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
06:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Александр Костенко возвращается на пост вице-губернатора Приморья

Об этом глава региона Андрей Тарасенко заявил на заседании общественного экспертного совета.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 ноября, PrimaMedia.

Председатель комитета Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности Александр Костенко, проработавший несколько лет в должности заместителя главы региона при губернаторах Сергее Дарькине и Владимире Миклушевском, возвращается в администрацию края. Об этом на заседании общественного экспертного совета в среду, 8 ноября, заявил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, передает ИА PrimaMedia.

Напомним, накануне должность первого вице-губернатора Приморья по собственному желанию освободил Василий Усольцев. По всей видимости, именно его место в команде нового главы займет Костенко.

Ранее Александр Иванович Костенко в личной беседе с корр. PrimaMedia отмечал, что дважды в одну реку вступать не планирует. Очевидно, обстоятельства изменились, и новому главе региона удалось убедить его вернуться на высокий пост.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Елена Кислицина: Главный принцип работы библиотеки для слепых - индивидуальный подход
Выбор самой красивой студентки России во Владивостоке превратился в яркое шоу
Россия внесла в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
В Белом доме прокомментировали 100-летие Октябрьской революции
Киев ввел санкции против 18 российских компаний
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Глобальная безработица: в каких профессиях роботы заменят людей
Погибла кошка премьера Новой Зеландии
Спорт
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву Российская фигуристка Алина Загитова не потерпела ни одного поражения в своем дебютном сезоне среди взрослых
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь