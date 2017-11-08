Александр Костенко возвращается на пост вице-губернатора Приморья
Об этом глава региона Андрей Тарасенко заявил на заседании общественного экспертного совета.
Об этом глава региона Андрей Тарасенко заявил на заседании общественного экспертного совета.
Владивосток, 8 ноября, PrimaMedia.
Председатель комитета Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности Александр Костенко, проработавший несколько лет в должности заместителя главы региона при губернаторах Сергее Дарькине и Владимире Миклушевском, возвращается в администрацию края. Об этом на заседании общественного экспертного совета в среду, 8 ноября, заявил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, передает ИА PrimaMedia.
Напомним, накануне должность первого
Ранее Александр Иванович Костенко в личной беседе с корр. PrimaMedia отмечал, что дважды в одну реку вступать не планирует. Очевидно, обстоятельства изменились, и новому главе региона удалось убедить его вернуться на высокий пост.