В Челябинске начинает работу Российско-Казахстанский форум.

В работе Форума межрегионального сотрудничества традиционно, помимо Президентов России и Казахстана, участвуют представители Правительства, руководители регионов, бизнесмены.

Форум проходит ежегодно с 2003 года в приграничных городах двух государств. На этот раз Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудят развитие человеческого капитала, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Основной площадкой форума станет индустриальный парк «Станкомаш».

Первое мероприятие стартует сегодня в Южно-Уральском госуниверситете. Участие в нем принимают министр образования и науки РФ Ольга Васильева и ректора Московского университета Виктор Садовничий. Дискуссии будут разделены на несколько блоков. Первый посвящен образованию как ключевому фактору повышения конкурентоспособности человеческого капитала. Второй — развитию инновационной деятельности современных вузов. А третий — стратегическому партнерству вузов России и Казахстана.