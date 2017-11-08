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07:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске начинает работу российско-казахстанский форум

В Челябинске начинает работу Российско-Казахстанский форум.

В работе Форума межрегионального сотрудничества традиционно, помимо Президентов России и Казахстана, участвуют представители Правительства, руководители регионов, бизнесмены.

Форум проходит ежегодно с 2003 года в приграничных городах двух государств. На этот раз Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудят развитие человеческого капитала, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Основной площадкой форума станет индустриальный парк «Станкомаш».

Первое мероприятие стартует сегодня в Южно-Уральском госуниверситете. Участие в нем принимают министр образования и науки РФ Ольга Васильева и ректора Московского университета Виктор Садовничий. Дискуссии будут разделены на несколько блоков. Первый посвящен образованию как ключевому фактору повышения конкурентоспособности человеческого капитала. Второй — развитию инновационной деятельности современных вузов. А третий — стратегическому партнерству вузов России и Казахстана.

Деловая часть форума пройдет 9 ноября. Она включает заседание Российско-Казахстанского делового совета и панельные сессии, где эксперты обсудят законодательство в области межрегионального и приграничного сотрудничества двух государств, построение единого цифрового пространства Евразийского экономического союза и другие вопросы.

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