В Челябинске начинает работу российско-казахстанский форум
В Челябинске начинает работу
В Челябинске начинает работу
В работе Форума межрегионального сотрудничества традиционно, помимо Президентов России и Казахстана, участвуют представители Правительства, руководители регионов, бизнесмены.
Форум проходит ежегодно с 2003 года в приграничных городах двух государств. На этот раз Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудят развитие человеческого капитала, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Основной площадкой форума станет индустриальный парк «Станкомаш».
Первое мероприятие стартует сегодня в
Деловая часть форума пройдет 9 ноября. Она включает заседание