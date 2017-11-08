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07:17 (мск), источник: Kommersant.uz

Президент ликвидировал концерн «Узфармсаноат»

Президент ликвидировал государственный акционерный концерн «Узфармсаноат».

Источник: Kommersant.uz

От общего числа предприятий, входящих в его состав, 19% не функционируют, в 30% производство ограничено расфасовкой, упаковкой и этикетированием готовой продукции. Из общего числа наименований сырья, импортируемого для производства лекарств, 23,4% является готовой продукцией.

В результате отсутствия необходимой заинтересованности отечественных фармацевтических предприятий в проведении научно-исследовательских работ доля оригинальных лекарственных средств, зарегистрированных предприятиями концерна, составляет всего 1,3%.

В целях устранения имеющихся в отрасли недостатков принятым указом президента «О мерах по кардинальному совершенствованию системы управления фармацевтической отраслью» предусмотрена реализация комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов ценообразования на данную продукцию, упорядочение деятельности предприятий фармацевтической промышленности.

В частности, создано Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения.

На Агентство возложены задачи по разработке и реализации стратегии устойчивого развития фармацевтической отрасли, в том числе посредством внедрения государственно-частного партнерства, координации деятельности фармацевтических предприятий и организаций, осуществлению программ обеспечения населения и государственных учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и медицинской техникой.

Наряду с этим Агентство будет осуществлять государственную регистрацию и сертификацию лекарственных средств, в том числе импортируемых из-за рубежа, проведение сертификации фармацевтических предприятий на соответствие международным правилам надлежащей производственной практики.

Государственное предприятие «O’zmedeksport» Минздрава переименовано в государственное унитарное предприятие «O’zmedimpeks», которое также передано в ведение Агентства. При этом единым поставщиком социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения по перечню, устанавливаемому министерством, определено предприятие «O’zmedimpeks», которое также является агентом по их хранению, обработке и доставке.

Упразднена Республиканская комиссия по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Отныне фиксированные цены на лекарства, включенные в Перечень социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, будут устанавливаться Минздравом.

Особое внимание в Указе уделено вопросу совершенствования порядка регистрации, ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, введения в законодательство четкого определения понятия «in bulk» продукции, а также порядка установления фиксированных цен на социально значимые лекарства.

Президент поручил минздраву, ГУП «O’zmedimpeks», Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и города Ташкента до начала следующего года утвердить дислокацию социальных аптек. Повсеместное их функционирование должно быть обеспечено до 1 декабря 2018 года.

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