Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть "священной коровы": удар по газовой системе Украины - СМИ
На расписных чашках нашли кадмий и свинец
Эксперты рассказали, что случится с курсом рубля в ноябре
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
СМИ: журналист объяснил, чем опасен «Искандер» для ПРО США
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
06:28 (мск), источник: Интерфакс

Трамп заявил о стремлении добиться мира за счет силы

Американский президент призвал КНДР «не испытывать» США.

Источник: AP 2017

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет построить мир с помощью силы.

Читайте также
В КНДР заявили о необходимости «приручить» Трампа физической силой

«США под моим руководством полностью перестраивает свои вооруженные силы и тратят сотни миллиардов долларов на новейшую и лучшую военную технику во всем мире, какая только производится на настоящий момент», — заявил Трамп.

«(Северокорейский — ИФ) Режим интерпретировал сдержанность (США — ИФ) в прошлом как слабость. Это будет фатальным просчетом. Это совершенно другая администрация в сравнении с теми, что были в США в прошлом», — отметил президент США.

«Не надо недооценивать нас. Не надо испытывать нас. Мы будем защищать нашу общую безопасность, нашу общее процветание и нашу священную свободу», — обратился он к КНДР.

3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
В Белом доме прокомментировали 100-летие Октябрьской революции
Россия внесла в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Глобальная безработица: в каких профессиях роботы заменят людей
Погибла кошка премьера Новой Зеландии
Спорт
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву Российская фигуристка Алина Загитова не потерпела ни одного поражения в своем дебютном сезоне среди взрослых
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь