Трамп заявил о стремлении добиться мира за счет силы

Источник: AP 2017

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет построить мир с помощью силы.

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«США под моим руководством полностью перестраивает свои вооруженные силы и тратят сотни миллиардов долларов на новейшую и лучшую военную технику во всем мире, какая только производится на настоящий момент», — заявил Трамп.

«(Северокорейский — ИФ) Режим интерпретировал сдержанность (США — ИФ) в прошлом как слабость. Это будет фатальным просчетом. Это совершенно другая администрация в сравнении с теми, что были в США в прошлом», — отметил президент США.