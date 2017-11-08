Трамп заявил о стремлении добиться мира за счет силы
Американский президент призвал КНДР «не испытывать» США.
Американский президент призвал КНДР «не испытывать» США.
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет построить мир с помощью силы.
«США под моим руководством полностью перестраивает свои вооруженные силы и тратят сотни миллиардов долларов на новейшую и лучшую военную технику во всем мире, какая только производится на настоящий момент», — заявил Трамп.
«(Северокорейский — ИФ) Режим интерпретировал сдержанность (США — ИФ) в прошлом как слабость. Это будет фатальным просчетом. Это совершенно другая администрация в сравнении с теми, что были в США в прошлом», — отметил президент США.
«Не надо недооценивать нас. Не надо испытывать нас. Мы будем защищать нашу общую безопасность, нашу общее процветание и нашу священную свободу», — обратился он к КНДР.