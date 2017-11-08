Андрей Лабыгин: Ситуацию в АМО Приангарья надо перезагрузить, как заглючивший iPhonе

Источник: IrkutskMedia.ru

Конфликт в Ассоциации муниципальных образований Иркутской области вызывает опасения у политиков региона. 19 МО вышли из объединения накануне, 7 ноября. По мнение вице-спикера Законодательного собрания Приангарья Андрея Лабыгина, ситуация в АМО близка к войне, и он сожалеет об этом. Глава аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов думает, что нужно разобраться в ситуации и спросить мэров о причинах выхода. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Андрей Лабыгин в гостях у «Клуба публичной политики» заявил, что обе противоборствующие стороны, по сути, проводят эскалацию конфликта в АМО и эту ситуацию нельзя назвать здоровой.

«Я сожалею о тех процессах, которые сейчас происходят в Ассоциации муниципальных образований. Обе стороны сегодня не рассматривают вариантов выхода из конфликта, а напротив “подогревают” его. Нужно найти в себе силы и перезагрузить ситуацию. Вот у меня старый iPhone, и, когда он глючит, я его перезагружаю. То же самое нужно сделать с Ассоциацией муниципальных образований, потому что ситуация близка к войне», — сказал Андрей Лабыгин.

Дмитрий Чернышов не стал комментировать ситуацию в АМО, поскольку о причинах произошедшего нужно спрашивать у мэров.

«Об этом, прежде всего, должны сказать мэры, которые выходят и руководство ассоциации. Они должны ответить себе, почему мэры выходят из организации, которая на их взгляд работает эффективно», — заявил Дмитрий Чернышов.