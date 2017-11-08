Андрей Лабыгин: Ситуацию в АМО Приангарья надо перезагрузить, как заглючивший iPhonе
Политики обеспокоены судьбой Ассоциации муниципальных образований.
Политики обеспокоены судьбой Ассоциации муниципальных образований.
Конфликт в Ассоциации муниципальных образований Иркутской области вызывает опасения у политиков региона. 19 МО вышли из объединения накануне, 7 ноября. По мнение
Андрей Лабыгин в гостях у «Клуба публичной политики» заявил, что обе противоборствующие стороны, по сути, проводят эскалацию конфликта в АМО и эту ситуацию нельзя назвать здоровой.
«Я сожалею о тех процессах, которые сейчас происходят в Ассоциации муниципальных образований. Обе стороны сегодня не рассматривают вариантов выхода из конфликта, а напротив “подогревают” его. Нужно найти в себе силы и перезагрузить ситуацию. Вот у меня старый iPhone, и, когда он глючит, я его перезагружаю. То же самое нужно сделать с Ассоциацией муниципальных образований, потому что ситуация близка к войне», — сказал Андрей Лабыгин.
Дмитрий Чернышов не стал комментировать ситуацию в АМО, поскольку о причинах произошедшего нужно спрашивать у мэров.
«Об этом, прежде всего, должны сказать мэры, которые выходят и руководство ассоциации. Они должны ответить себе, почему мэры выходят из организации, которая на их взгляд работает эффективно», — заявил Дмитрий Чернышов.
Напомним, еще 19 муниципалитетов написали заявления о выходе из Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Об этом рассказал корр. ИА IrkutskMedia мэр Саянска Олег Боровский. Он сообщил, что глав районов не устраивает политика, которую проводит руководство Ассоциации, и они хотели бы более конструктивных отношений с правительством региона. Олег Боровский добавил, что эти муниципалитеты присоединились к ранее вышедшим Саянску, Зиме, Бодайбо. Сейчас в АМО осталось меньшинство — 20 муниципальных образований.