Вячеслав Шпорт предложил опробовать оцифровку лесов в Хабаровском крае
Глава региона принял участие в конференции «Национальная технологическая инициатива 20.35».
Глава региона принял участие в конференции «Национальная технологическая инициатива 20.35».
В рамках конференции «Национальная технологическая инициатива 20.35», которая проходит в
По словам Вячеслава Шпорта, одним из главных условий развития цифровой экономики, в особенности для отдалённых от центра территорий, является наличие связи. Как сообщает
«За два с половиной года трафик мобильного интернета на территории края увеличился в два раза. На сегодняшний день в регионе 243 населённых пункта, в которых проживает 98% населения, обеспечены доступом к Интернету. Для сравнения в 2010-ом такую возможность имели менее половины жителей. Таким образом, мы сформировали основу для внедрения программы “Цифровая экономика”. Сегодня усиливаем работу по первоочередным объектам цифровизации: образование, медицина, “умный город”, государственное управление, информационная безопасность», — сказал Вячеслав Шпорт.
Губернатор отметил, что эти направления являются ключевыми для формирования комфортной
«Важность внедрения региональных стандартов можно проследить на проекте “Дальневосточный гектар”. Федеральный сервис “НаДальнийВосток.рф” очень удобен, позволяет сократить сроки получения земельного участка, избежать административных барьеров», — отметил глава региона.