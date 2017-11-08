Вячеслав Шпорт предложил опробовать оцифровку лесов в Хабаровском крае

В рамках конференции «Национальная технологическая инициатива 20.35», которая проходит в Санкт-Петербурге, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в совещании по вопросам развития регионов. Он предложил в реализации программы «Цифровая экономика» внедрять механизм «пилотных регионов», исходя из их специфики.

Например, учитывая большие объёмы лесных ресурсов, Хабаровский край мог бы стать первой в стране площадкой для проверки системы оцифровки лесов. В регионе уже начали реализовывать этот проект, краевые власти надеются, что он принесёт результат. Так, использование беспилотников для лесоустройства приносит экономию более чем в десять раз по сравнению с традиционным методом.

По словам Вячеслава Шпорта, одним из главных условий развития цифровой экономики, в особенности для отдалённых от центра территорий, является наличие связи. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках всероссийского проекта «Ликвидация цифрового неравенства» Хабаровский край существенно повысил доступность интернет-услуг.

«За два с половиной года трафик мобильного интернета на территории края увеличился в два раза. На сегодняшний день в регионе 243 населённых пункта, в которых проживает 98% населения, обеспечены доступом к Интернету. Для сравнения в 2010-ом такую возможность имели менее половины жителей. Таким образом, мы сформировали основу для внедрения программы “Цифровая экономика”. Сегодня усиливаем работу по первоочередным объектам цифровизации: образование, медицина, “умный город”, государственное управление, информационная безопасность», — сказал Вячеслав Шпорт.

Губернатор отметил, что эти направления являются ключевыми для формирования комфортной бизнес-среды, повышения качества предоставления услуг для жителей. В тоже время, как подчеркнул губернатор, пока работа в рамках федерального проекта не стала системной в регионах. Это также связано с отсутствием в программе региональных разделов и стандартов реализации главных направлений.