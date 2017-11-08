Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть "священной коровы": удар по газовой системе Украины - СМИ
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
СМИ: в США зарегистрирован самолет самого богатого россиянина
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Самолет экстренно сел из-за узнавшей об измене мужа пассажирки
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Российская ведущая поставила политолога в тупик в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
СМИ: журналист объяснил, чем опасен «Искандер» для ПРО США
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
06:35 (мск), источник: Восток Медиа

Вячеслав Шпорт предложил опробовать оцифровку лесов в Хабаровском крае

Глава региона принял участие в конференции «Национальная технологическая инициатива 20.35».

В рамках конференции «Национальная технологическая инициатива 20.35», которая проходит в Санкт-Петербурге, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в совещании по вопросам развития регионов. Он предложил в реализации программы «Цифровая экономика» внедрять механизм «пилотных регионов», исходя из их специфики.

Например, учитывая большие объёмы лесных ресурсов, Хабаровский край мог бы стать первой в стране площадкой для проверки системы оцифровки лесов. В регионе уже начали реализовывать этот проект, краевые власти надеются, что он принесёт результат. Так, использование беспилотников для лесоустройства приносит экономию более чем в десять раз по сравнению с традиционным методом.

По словам Вячеслава Шпорта, одним из главных условий развития цифровой экономики, в особенности для отдалённых от центра территорий, является наличие связи. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках всероссийского проекта «Ликвидация цифрового неравенства» Хабаровский край существенно повысил доступность интернет-услуг.

«За два с половиной года трафик мобильного интернета на территории края увеличился в два раза. На сегодняшний день в регионе 243 населённых пункта, в которых проживает 98% населения, обеспечены доступом к Интернету. Для сравнения в 2010-ом такую возможность имели менее половины жителей. Таким образом, мы сформировали основу для внедрения программы “Цифровая экономика”. Сегодня усиливаем работу по первоочередным объектам цифровизации: образование, медицина, “умный город”, государственное управление, информационная безопасность», — сказал Вячеслав Шпорт.

Губернатор отметил, что эти направления являются ключевыми для формирования комфортной бизнес-среды, повышения качества предоставления услуг для жителей. В тоже время, как подчеркнул губернатор, пока работа в рамках федерального проекта не стала системной в регионах. Это также связано с отсутствием в программе региональных разделов и стандартов реализации главных направлений.

«Важность внедрения региональных стандартов можно проследить на проекте “Дальневосточный гектар”. Федеральный сервис “НаДальнийВосток.рф” очень удобен, позволяет сократить сроки получения земельного участка, избежать административных барьеров», — отметил глава региона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Незаменимый вице-губернатор возвращается в «белый дом» Приморья
Одного из пилотов летевшего в Хабаровский край Ан-2 не удалось спасти
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
В Белом доме прокомментировали 100-летие Октябрьской революции
Трамп рассказал, как хочет добиться мира
Россия внесла в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Глобальная безработица: в каких профессиях роботы заменят людей
Погибла кошка премьера Новой Зеландии
Спорт
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву Российская фигуристка Алина Загитова не потерпела ни одного поражения в своем дебютном сезоне среди взрослых
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь