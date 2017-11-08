Первая проверка боеготовности уральской танковой дивизии завершилась в Челябинской области

«В ходе командно-штабной тренировки личный состав был поднят по тревоге, совершил марш на полигоны в Челябинской и Свердловской областях для отработки учебно-боевых задач в полевых условиях. Комиссия под руководством начальника штаба Центрального военного округа генерал-лейтенанта Евгения Устинова оценила уровень готовности командного состава управлять подчиненными подразделениями, выучку отделений, экипажей и расчетов, а также состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.