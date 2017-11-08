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07:07 (мск), источник: Интерфакс

Первая проверка боеготовности уральской танковой дивизии завершилась в Челябинской области

Челябинск. 8 ноября. ИНТЕРФАКС — Первая проверка боеготовности 90-й танковой дивизии Центрального военного округа с участием более 5 тыс. военнослужащих завершилась на Урале, сообщили в среду «Интерфаксу» в пресс-службе Центрального военного округа.

«В ходе командно-штабной тренировки личный состав был поднят по тревоге, совершил марш на полигоны в Челябинской и Свердловской областях для отработки учебно-боевых задач в полевых условиях. Комиссия под руководством начальника штаба Центрального военного округа генерал-лейтенанта Евгения Устинова оценила уровень готовности командного состава управлять подчиненными подразделениями, выучку отделений, экипажей и расчетов, а также состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сформированное год назад соединение подтвердило высокий уровень боеготовности.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72, боевых машины пехоты БМП-2, а также новейшие бронетранспортеры БТР-82А.

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