Первая проверка боеготовности уральской танковой дивизии завершилась в Челябинской области

«В ходе командно-штабной тренировки личный состав был поднят по тревоге, совершил марш на полигоны в Челябинской и Свердловской областях для отработки учебно-боевых задач в полевых условиях. Комиссия под руководством начальника штаба Центрального военного округа генерал-лейтенанта Евгения Устинова оценила уровень готовности командного состава управлять подчиненными подразделениями, выучку отделений, экипажей и расчетов, а также состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сформированное год назад соединение подтвердило высокий уровень боеготовности.
Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72, боевых машины пехоты БМП-2, а также новейшие бронетранспортеры БТР-82А.