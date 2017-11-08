Делегация Саудовской Аравии провела переговоры в Сенате
Первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Садык Сафоев принял парламентскую делегацию Саудовской Аравии во главе с заместителем председателя Комитета
Первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Садык Сафоев принял парламентскую делегацию Саудовской Аравии во главе с заместителем председателя Комитета
В ходе проведенной беседы первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса отметил, что в Узбекистане придается важное значение развитию двусторонних отношений с Королевством Саудовской Аравии по всему спектру связей, включая межпарламентские отношения, сообщает
Во время встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах укрепления двусторонних межпарламентских связей, а также развития
Стороны выразили надежду, что визит в Узбекистан парламентской делегации Королевства Саудовской Аравии придаст новый импульс углублению взаимодействия между законодательными органами двух стран.