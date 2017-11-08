Конкурс на места в свердловском правительстве сегодня завершается

Уже 10 ноября запланировано тестирование кандидатов на знание законодательства, а на 15 ноября — презентация и защита концепции стратегии развития региона в сфере инвестиций и экономики.

Напомним, по последним официальным данным на конкурс заявились 17 человек. Десять из них хотели бы возглавить министерство инвестиций и развития, шестеро — министерство экономики и территориального развития. Еще один участник подал документы сразу на оба конкурса.