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07:55 (мск), источник: ЕАН

Конкурс на места в свердловском правительстве сегодня завершается

Сегодня, 8 ноября, последний день приема заявлений и документов на конкурс на замещение должностей министров экономики и инвестиций Свердловской области.

Уже 10 ноября запланировано тестирование кандидатов на знание законодательства, а на 15 ноября — презентация и защита концепции стратегии развития региона в сфере инвестиций и экономики.

Напомним, по последним официальным данным на конкурс заявились 17 человек. Десять из них хотели бы возглавить министерство инвестиций и развития, шестеро — министерство экономики и территориального развития. Еще один участник подал документы сразу на оба конкурса.

Известно, что в числе претендентов среди прочих представители «Опоры России» Илья Тыщенко и Дмитрий Ханин, политтехнолог Георгий Бурмистров и депутат екатеринбургской думы Илья Лобов.

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