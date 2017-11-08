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07:23 (мск), источник: СуперОмск

Помощник прокурора Омска стал судьей

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в Омской области.

Мировой судья из Тарского района Владимир Коршун был назначен главой Большеуковского районного суда.

Судья Светлана Царева стала заместителем председателя Куйбышевского районного суда. Бывший старший помощник прокурора города Омска Олег Неделько стал судьей в Октябрьском районном суде.

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