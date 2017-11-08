Руководитель упрздрава Алматинской области объявил о своем уходе

«С сегодняшнего дня я покидаю свою должность. Принять данное решение было нелегко, но взвесив все за и против, победило желание попробовать свои силы в науке, получить новые знания, открыть новые возможности, освоить еще одну сферу деятельности. Я искренне благодарен Акиму Алматинской области Амандыку Баталову, аппарату Акима области, министру здравоохранения РК Елжану Биртанову, коллегам руководителям аппарата Акима области и первым руководителям медицинских учреждений области за тот багаж знаний, опыт, умение и уверенность в себе, которые я получил за годы работы в Управлении здравоохранения», — приводятся слова Байдувалиева в опубликованном посте.

«Искренне верю в то, что систему здравоохранения региона ждет большое будущее и всегда буду гордиться тем, что я работал в команде с вами. За время своей деятельности совместно с вами, здравоохранение области достигло хороших показателей и вошло в тройку лучших по стране, благодаря поддержке акима области и министерства здравоохранения оснащение медицинским оборудованием и финансирование здравоохранения области выросло в два раза, введены и построены новые объекты. Каждому из вас желаю расти только вверх, стремиться только вперед и добиваться всего, что задумано. Цените, уважайте, поддерживайте и берегите друг друга. Не позволяйте трудностям, которые неизбежно возникают в любой работе сломить позитивный настрой и подорвать уверенность в своих силах. Желаю успехов каждому из вас, стремительного роста и процветания!», — говорится в сообщении.