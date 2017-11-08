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06:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский Горсовет согласует кандидатуру нового вице-мэра

Кандидатом на пост станет Алексей Давыдов.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава Красноярска Сергей Еремин намерен назначить своим первым заместителем директора краевого госпредприятия «Красноярскавтотранс» Алексея Давыдова. Его кандидатуру вынесли на согласование комиссии Горсовета по городскому самоуправлению.

Какие именно обязанности будет исполнять Давыдов, пока не уточняется. Это станет известно после официального назначения. На ближайшем заседании комиссия также согласует кандидатуру Владислава Логинова. Сейчас чиновник занимает должность первого заместителя главы Красноярска. Он координирует взаимодействие районных администраций, департаментов и управлений.

Напомним, ранее свои посты покинули первый заместитель главы города Андрей Игнатенко, руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский и заместитель мэра по информполитике Юлия Овчинникова. В беседе с журналистами сам Еремин заявлял, что массовых сокращений в мэрии не будет.

«Можно досокращаться до того, что потом некому будет исполнять работу. Сотрудникам администрации придется решать много задач с новой интенсивностью и новым напором», — сказал глава города.

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