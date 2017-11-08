Мирзиёев поручил Минздраву взять под контроль цены на лекарства

Источник: Podrobno.uz

Соответствующий указ накануне подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Упразднить Республиканскую комиссию по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, образованную постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 октября 2016 года, возложив ее функции на Министерство здравоохранения Республики Узбекистан», — говорится в указе.

Отныне фиксированные цены на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, включенные в перечень социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, будут устанавливаться министерством.

Особое внимание в указе уделено вопросу совершенствования порядка регистрации, ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, введения в законодательство четкого определения понятия «in bulk» продукции, а также порядка установления фиксированных цен на социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения.