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07:14 (мск), источник: Podrobno.uz

Мирзиёев поручил Минздраву взять под контроль цены на лекарства

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Функции Республиканской комиссии по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения переданы Министерству здравоохранения.

Источник: Podrobno.uz

Соответствующий указ накануне подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Упразднить Республиканскую комиссию по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, образованную постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 октября 2016 года, возложив ее функции на Министерство здравоохранения Республики Узбекистан», — говорится в указе.

Отныне фиксированные цены на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, включенные в перечень социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, будут устанавливаться министерством.

Особое внимание в указе уделено вопросу совершенствования порядка регистрации, ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, введения в законодательство четкого определения понятия «in bulk» продукции, а также порядка установления фиксированных цен на социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

Будут также утверждены критерии признания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники продукцией отечественного производства с учетом их соответствия международным и национальным стандартам, а также дислокация социальных аптек на базе государственных учреждений здравоохранения и иных пустующих зданий, помещений, находящихся в государственной собственности.

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