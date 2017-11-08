Мирзиёев поручил Минздраву взять под контроль цены на лекарства

Соответствующий указ накануне подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
«Упразднить Республиканскую комиссию по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, образованную постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 октября 2016 года, возложив ее функции на Министерство здравоохранения Республики Узбекистан», — говорится в указе.
Отныне фиксированные цены на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, включенные в перечень социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, будут устанавливаться министерством.
Особое внимание в указе уделено вопросу совершенствования порядка регистрации, ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, введения в законодательство четкого определения понятия «in bulk» продукции, а также порядка установления фиксированных цен на социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения.
Будут также утверждены критерии признания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники продукцией отечественного производства с учетом их соответствия международным и национальным стандартам, а также дислокация социальных аптек на базе государственных учреждений здравоохранения и иных пустующих зданий, помещений, находящихся в государственной собственности.