В районе спорткомплекса «Лужники» ограничат продажу алкоголя 11 ноября

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В торговых объектах, расположенных поблизости от спортивного комплекса «Лужники», а также от станций метро «Спортивная» и «Воробьевы горы», на один день, 11 ноября, ограничат продажу любых спиртных напитков и безалкогольных напитков в стеклянной таре. Это связано с проведением тестового матча на Большой спортивной арене «Лужников». Газон стадиона опробуют впервые на товарищеской встрече между сборными России и Аргентины. Матч начнется в 16:00. Как рассказали в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, такие меры нужны для профилактики различного рода правонарушений и предотвращения травматизма среди футбольных болельщиков.

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Большая спортивная арена «Лужников» — ключевой объект будущего мундиаля. Именно на этом стадионе состоится семь встреч: матч открытия, три матча группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. Еще пять игр турнира примет стадион «Спартак»: четыре матча группового турнира и одну восьмую финала.

«Лужники» открыли в 1956 году. Общая площадь территории комплекса составляет 160 гектаров. Недавняя реконструкция Большой спортивной арены считается самой масштабной за всю историю существования «Лужников». Ее начали в 2014-м и закончили в мае этого года. Это часть подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. Напомним, к Олимпиаде-80 и в первой половине 1990-х годов здесь проводили частичную реконструкцию.