В районе спорткомплекса «Лужники» ограничат продажу алкоголя 11 ноября

В торговых объектах, расположенных поблизости от спортивного комплекса «Лужники», а также от станций метро «Спортивная» и «Воробьевы горы», на один день, 11 ноября, ограничат продажу любых спиртных напитков и безалкогольных напитков в стеклянной таре. Это связано с проведением тестового матча на Большой спортивной арене «Лужников». Газон стадиона опробуют впервые на товарищеской встрече между сборными России и Аргентины. Матч начнется в 16:00. Как рассказали в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, такие меры нужны для профилактики различного рода правонарушений и предотвращения травматизма среди футбольных болельщиков.
Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Большая спортивная арена «Лужников» — ключевой объект будущего мундиаля. Именно на этом стадионе состоится семь встреч: матч открытия, три матча группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. Еще пять игр турнира примет стадион «Спартак»: четыре матча группового турнира и одну восьмую финала.
«Лужники» открыли в 1956 году. Общая площадь территории комплекса составляет 160 гектаров. Недавняя реконструкция Большой спортивной арены считается самой масштабной за всю историю существования «Лужников». Ее начали в 2014-м и закончили в мае этого года. Это часть подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. Напомним, к Олимпиаде-80 и в первой половине 1990-х годов здесь проводили частичную реконструкцию.
Москва получила уникальное спортивное сооружение, которое отвечает всем мировым требованиям комфорта и безопасности. Обновленный стадион вмещает 81 тысячу зрителей, что на три тысячи человек больше, чем было прежде. Его площадь с учетом трибун составляет 221 тысячу квадратных метров. Благодаря двухъярусным трибунам и установке двух табло с разных сторон игрового поля на стадионе нет мест в зонах плохого обзора. Увеличилось количество входов на Большую спортивную арену — теперь их 16 вместо 13. К выходам ведут 44 каскадные лестницы, и болельщики могут покинуть стадион в течение 15 минут после окончания матча, не образуя очередей. Главное преимущество арены — уникальное футбольное поле с натуральным травяным газоном. Оно соответствует всем современным требованиям и техническим рекомендациям ФИФА и оборудовано автоматическими системами полива и обогрева. Кровлю стадиона превратили в полноценный медиаэкран площадью 40 тысяч квадратных метров — для этого сюда вмонтировали множество светодиодов. На него можно выводить изображения флагов команд, видеоролики и многое другое.