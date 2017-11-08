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07:20 (мск), источник: Apiural.ru

Евгений Куйвашев встретился с генеральным директором ГК «Росатом» Алексеем Лихачевым

ЕКАТЕРИНБУРГ. Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев договорились о совместной работе по развитию свердловских атомградов.

Вопрос присвоения статуса территории опережающего развития (ТОР) городам Лесной и Новоуральск стал ключевым 7 ноября на рабочей встрече главы региона и руководителя госкорпорации.

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По словам Евгения Куйвашева, заявки Лесного и Новоуральска на присвоение статуса ТОР сформированы и переданы в Минэкономразвития РФ.

«Прошу вас поддержать нас в этом вопросе. Речь идет о серьезных инвестициях в реально проработанные проекты и о создании новых рабочих мест для жителей этих городов. Предполагается, что предприятия Росатома будут участвовать… Мы со своей стороны уже многое сделали для реализации этих проектов, в том числе — для развития инфраструктуры», — сказал Евгений Куйвашев.

Он отметил, что в случае положительного решения федеральных властей о присвоении статуса ТОР Новоуральску, здесь уже готовы работать 26 резидентов. Также подписаны соглашения еще с семью потенциальными резидентами территории опережающего развития в Лесном.

Генеральный директор ГК «Росатом» поблагодарил губернатора за погруженное участие в жизни свердловских атомградов.

«К развитию и завтрашнему дню этих городов мы относимся как к собственному развитию и завтрашнему дню. Поэтому считаем ваше предложение стратегической задачей. Мы сегодня оптимизируем производство. Ведь мы обязаны работать в мировом рынке, и современные технологии дают нам возможность кратно сокращать затраты, внедряя новые подходы к организации производства. При этом мы не можем закрыть наши города, мы не можем вывести людей за контур Росатома и сделать вид, что это уже не наша работа. Мы, конечно, будем создавать новые рабочие места», — сказал Алексей Лихачев.

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Он выразил надежду на поддержку руководства региона в вопросе привлечения к реализации новых проектов в «закрытых» городах частных инвесторов, в том числе иностранных, назвав наш регион «уральской столицей внешнеэкономической деятельности». По словам Алексея Лихачева, общий объем предполагаемой выручки от работы на территории ТОРов сопоставим с показателями работы предприятий госпорпорации в этих городах.

Другой темой для обсуждения сегодня стала борьба Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Алексей Лихачев подчеркнул, что Росатом представлен в десятках стран мира, и госкорпорация готова к совместной работе по эффективному продвижению российской заявки.

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