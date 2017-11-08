Экс-мэр Омска Евгений Белов неожиданно высказался за мэра-женщину
Политик, руководивший городом пять лет, посоветовал новому главе региона внимательно присмотреться к кандидатам и не исключил передачу руководства мэрией даме.
Политик, руководивший городом пять лет, посоветовал новому главе региона внимательно присмотреться к кандидатам и не исключил передачу руководства мэрией даме.
Будущее города Омска обсуждалось вчера на встрече врио губернатора Омской области Александра Буркова с представителями ветеранских организаций. Как выяснилось, ветеранов сейчас волнуют не столько проблемы старшего поколения, сколько перспективы развития региона и областного центра. И в этой связи довольно актуальным является вопрос о том, кто же возглавит Омск в конце ноября, когда в Горсовете пройдут выборы мэра.
Свое мнение по этому поводу высказали председатель городской ветеранской организации Геннадий Павлов и председатель областного общественного объединения ветеранов Евгений Белов. В разное время они также были во главе города и хорошо знают специфику работы мэра. Павлов являлся председателем Омского горисполкома, а Белов с 2001 по 2005 год был мэром Омска. В ходе выборов его сменил потом на этом посту Виктор Шрейдер.
Бывшие руководители отметили, что во главе города должен стоять экономически грамотный управленец. Новый менеджер должен мыслить масштабно и создавать условия для развития бизнеса и строить оптимальную экономическую программу для привлечения инвестиции.
«Нас интересует вопрос, кто же будет мэром? Источник власти — народ, и мы чувствуем себя ответственными за это», — обратился к главе региона
Александр Бурков, врио губернатора Омской области:
— Я приехал в Омскую область уже в процессе начала кампании по выборам мэра. И мы сегодня видим больше 20 кандидатов, и я не всех из них знаю. Но с некоторыми из кандидатов уже удалось поработать. Но мне хотел бы от вас услышать
Бурков отметил, что ему небезразлична судьба Омска и он видит в городе огромный потенциал. В настоящий момент используется лишь порядка 30 процентов всех имеющихся ресурсов. При этом присутствовавшие на встрече лидеры ветеранских организаций отметили, что сейчас необходимо отходить от стереотипа «мэр-хозяйственник» и плавно приходить к формату «мэр — грамотный менеджер и управленец», и в связи с этим новых градоначальник должен обладать определенными компетенциями. Причем бывший мэр Белов даже не исключил, что это может быть женщина.
Евгений Белов,
— Да, вы правы: необходима работа города и области в одной спайке. Это гарантирует развитие. Город не потерял свою промышленную мощь и до сих пор стоит на защите не только границ Отечества. В городе много проблем, большую часть которых можно решать без бюджетных денег, а именно — создавать условия для людей, у которых есть деньги — предпринимателей. Чтобы они пришли и работали и решали наши с вами проблемы. И здесь человек нужен на должности мэра экономически мыслящий, определяющий стратегию развития. Выявить проблемы, построить
Отметим, что собеседования с кандидатами в мэры Омска пройдут уже на следующей неделе 17 ноября, а процедура голосования назначена в Горсовете на конец месяца. Основными кандидатами, имеющими шанс занять мэрское кресло, считаются нынешний и.о мэра Омска Сергей Фролов и министр экономики Омской области Оксана Фадина. Причем не исключено, что речь идет о тандеме, не факт, что Фролов покинет мэрию даже в случае избрания Фадиной на пост градоначальника. По некоторым данным, ему может быть предложена должность первого заместителя с функциями контроля за коммунальным хозяйством.