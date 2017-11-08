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07:26 (мск), источник: Om1.ru

Экс-мэр Омска Евгений Белов неожиданно высказался за мэра-женщину

Политик, руководивший городом пять лет, посоветовал новому главе региона внимательно присмотреться к кандидатам и не исключил передачу руководства мэрией даме.

Будущее города Омска обсуждалось вчера на встрече врио губернатора Омской области Александра Буркова с представителями ветеранских организаций. Как выяснилось, ветеранов сейчас волнуют не столько проблемы старшего поколения, сколько перспективы развития региона и областного центра. И в этой связи довольно актуальным является вопрос о том, кто же возглавит Омск в конце ноября, когда в Горсовете пройдут выборы мэра.

Свое мнение по этому поводу высказали председатель городской ветеранской организации Геннадий Павлов и председатель областного общественного объединения ветеранов Евгений Белов. В разное время они также были во главе города и хорошо знают специфику работы мэра. Павлов являлся председателем Омского горисполкома, а Белов с 2001 по 2005 год был мэром Омска. В ходе выборов его сменил потом на этом посту Виктор Шрейдер.

Бывшие руководители отметили, что во главе города должен стоять экономически грамотный управленец. Новый менеджер должен мыслить масштабно и создавать условия для развития бизнеса и строить оптимальную экономическую программу для привлечения инвестиции.

«Нас интересует вопрос, кто же будет мэром? Источник власти — народ, и мы чувствуем себя ответственными за это», — обратился к главе региона экс-мэр Евгений Белов. На что врио губернатора ответил, что за то короткое время, что он находится в Омске, он успел познакомиться далеко не со всеми кандидатами, поэтому многих даже не знает.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

 — Я приехал в Омскую область уже в процессе начала кампании по выборам мэра. И мы сегодня видим больше 20 кандидатов, и я не всех из них знаю. Но с некоторыми из кандидатов уже удалось поработать. Но мне хотел бы от вас услышать какую-то характеристику людей, которые заявились на выборы. Честно скажу, на мой взгляд, в Омске делить уже нечего. Здесь надо созидать. То есть делать то, что делали наши предки. А чтобы созидать, должно быть единство всех ветвей власти. Нельзя, чтобы город жил своей жизнью, а область — своей. Разлад между ними — это как раз причина того, что мы имеем сегодня с вами.

Бурков отметил, что ему небезразлична судьба Омска и он видит в городе огромный потенциал. В настоящий момент используется лишь порядка 30 процентов всех имеющихся ресурсов. При этом присутствовавшие на встрече лидеры ветеранских организаций отметили, что сейчас необходимо отходить от стереотипа «мэр-хозяйственник» и плавно приходить к формату «мэр — грамотный менеджер и управленец», и в связи с этим новых градоначальник должен обладать определенными компетенциями. Причем бывший мэр Белов даже не исключил, что это может быть женщина.

Евгений Белов, экс-мэр города Омска:

 — Да, вы правы: необходима работа города и области в одной спайке. Это гарантирует развитие. Город не потерял свою промышленную мощь и до сих пор стоит на защите не только границ Отечества. В городе много проблем, большую часть которых можно решать без бюджетных денег, а именно — создавать условия для людей, у которых есть деньги — предпринимателей. Чтобы они пришли и работали и решали наши с вами проблемы. И здесь человек нужен на должности мэра экономически мыслящий, определяющий стратегию развития. Выявить проблемы, построить бизнес-план, по сути, привлечь и федеральные деньги. Нужны правила игры для предпринимателей и других омичей. Не просто хозяйственник нужен и политик, нужен человек экономически грамотный. Талант руководителя зависит не только от того, что он имеет, но и от того, каких специалистов он берет себе в команду. Нам нужен такой человек. И сопереживание проблемам нужно. Пусть женщина даже. Может, Фадину посмотреть надо?

Отметим, что собеседования с кандидатами в мэры Омска пройдут уже на следующей неделе 17 ноября, а процедура голосования назначена в Горсовете на конец месяца. Основными кандидатами, имеющими шанс занять мэрское кресло, считаются нынешний и.о мэра Омска Сергей Фролов и министр экономики Омской области Оксана Фадина. Причем не исключено, что речь идет о тандеме, не факт, что Фролов покинет мэрию даже в случае избрания Фадиной на пост градоначальника. По некоторым данным, ему может быть предложена должность первого заместителя с функциями контроля за коммунальным хозяйством.

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