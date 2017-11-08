Виктору Толоконскому придумали должность в школе госуправления

Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский будет работать советником Высшей школы госуправления в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на
Новое место не станет для Толоконского постоянным — работать он будет по совместительству.
«В его обязанности, в ряду прочего, будет входить
Также там добавили, что до этого такой должности в школе госуправления не было.
Свою работу в новом статусе Виктор Толоконский начал 3 ноября 2017 года. За день до этого
«Я еще в процессе и пока не скажу, что проявляю