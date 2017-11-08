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07:47 (мск), источник: Newslab.ru

Виктору Толоконскому придумали должность в школе госуправления

Экс-губернатор Красноярского края станет советником подразделения филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский будет работать советником Высшей школы госуправления в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Сибирского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Новое место не станет для Толоконского постоянным — работать он будет по совместительству.

«В его обязанности, в ряду прочего, будет входить экспертно-аналитическое консультирование органов власти», — пояснили в институте.

Также там добавили, что до этого такой должности в школе госуправления не было.

Свою работу в новом статусе Виктор Толоконский начал 3 ноября 2017 года. За день до этого экс-губернатор края после встречи с президентом РФ рассказал ТАСС, что пока не собирается выходить на работу.

«Я еще в процессе и пока не скажу, что проявляю какую-то активность и строю планы. Правильней будет сказать, что я сейчас открыт для самых различных предложений…», — заявил он тогда.

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