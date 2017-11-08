Виктору Толоконскому придумали должность в школе госуправления

Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский будет работать советником Высшей школы госуправления в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Сибирского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Новое место не станет для Толоконского постоянным — работать он будет по совместительству.

«В его обязанности, в ряду прочего, будет входить экспертно-аналитическое консультирование органов власти», — пояснили в институте.

Также там добавили, что до этого такой должности в школе госуправления не было.

Свою работу в новом статусе Виктор Толоконский начал 3 ноября 2017 года. За день до этого экс-губернатор края после встречи с президентом РФ рассказал ТАСС, что пока не собирается выходить на работу.