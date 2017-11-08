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07:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На выборы мэра Екатеринбурга городские власти хотят тратить до полугода

В случае досрочной отставки градоначальника.

Источник: УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга внесла в местную думу проект очередных поправок в городской Устав. Согласно пояснительной записке, чиновники намерены привести главный муниципальный документ в соответствие с федеральными законами, передает «Уралинформбюро».

Одна из поправок касается сроков проведения выборов градоначальника-спикера гордумы в случае досрочного прекращения его полномочий. Документ гласит, что определение в таком случае нового мэра должно состояться в течение полугода с момента увольнения его предшественника.

Стоит отметить, что на протяжении многих месяцев не утихают споры об изменении системы избрания мэра уральской столицы — с прямых выборов на так называемую «советскую» модель, когда градоначальника на основании конкурсных процедур определяют депутаты гордумы. По словам инсайдеров, соответствующие поправки в законодательство могут быть вынесены на обсуждение свердловского Заксобрания после президентских выборов в марте следующего года.

Действующим мэром Екатеринбурга является Евгений Ройзман. Срок его полномочий истекает в сентябре 2018-го.

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