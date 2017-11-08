На выборы мэра Екатеринбурга городские власти хотят тратить до полугода

Одна из поправок касается сроков проведения выборов градоначальника-спикера гордумы в случае досрочного прекращения его полномочий. Документ гласит, что определение в таком случае нового мэра должно состояться в течение полугода с момента увольнения его предшественника.

Стоит отметить, что на протяжении многих месяцев не утихают споры об изменении системы избрания мэра уральской столицы — с прямых выборов на так называемую «советскую» модель, когда градоначальника на основании конкурсных процедур определяют депутаты гордумы. По словам инсайдеров, соответствующие поправки в законодательство могут быть вынесены на обсуждение свердловского Заксобрания после президентских выборов в марте следующего года.