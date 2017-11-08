На выборы мэра Екатеринбурга городские власти хотят тратить до полугода
В случае досрочной отставки градоначальника.
В случае досрочной отставки градоначальника.
Мэрия Екатеринбурга внесла в местную думу проект очередных поправок в городской Устав. Согласно пояснительной записке, чиновники намерены привести главный муниципальный документ в соответствие с федеральными законами, передает «Уралинформбюро».
Одна из поправок касается сроков проведения выборов
Стоит отметить, что на протяжении многих месяцев не утихают споры об изменении системы избрания мэра уральской столицы — с прямых выборов на так называемую «советскую» модель, когда градоначальника на основании конкурсных процедур определяют депутаты гордумы. По словам инсайдеров, соответствующие поправки в законодательство могут быть вынесены на обсуждение свердловского Заксобрания после президентских выборов в марте следующего года.
Действующим мэром Екатеринбурга является Евгений Ройзман. Срок его полномочий истекает в сентябре 2018-го.