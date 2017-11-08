Главу Барышевского сельсовета Новосибирской области обвинили в халатности
По данным прокуратуры, 52-летний мужчина незаконного передал 300 га земли физическим и юридическим лицам.
По данным прокуратуры, 52-летний мужчина незаконного передал 300 га земли физическим и юридическим лицам.
Главу Барышевского сельсовета Новосибирской области обвинили в халатности, об этом сообщает
По данным ведомства, глава сельсовета продал более 300 гектаров земли без торгов. Землями распоряжаться он не мог, они находились в ведении Департамента имущества и земельных отношений.
Чиновник издавал постановления об изменении категории земельных участков. В дальнейшем земли передавались сотрудникам администрации сельсовета, их родственникам и юридическим лицам.
«Прокуратурой приняты меры по возврату незаконно переданной земли общей площадью более 250 гектаров (в суды предъявлено 10 исков о расторжении договоров
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 293 (халатность).
Ход и результаты расследования уголовных дел находятся в прокуратуре на контроле.