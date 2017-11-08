Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт рассказал про сложности жизни с Джоли
На расписных чашках нашли кадмий и свинец
Эксперты рассказали, что случится с курсом рубля в ноябре
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Трамп об американском оружии: «Нет ничего близкого этому»
“Убирайтесь”: дипломата США избили в центре Киева
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Мария Шарапова выкладывает откровенные фото с Гавайев - СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
12Теракт в Нью-Йорке
07:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Главу Барышевского сельсовета Новосибирской области обвинили в халатности

По данным прокуратуры, 52-летний мужчина незаконного передал 300 га земли физическим и юридическим лицам.

Главу Барышевского сельсовета Новосибирской области обвинили в халатности, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

По данным ведомства, глава сельсовета продал более 300 гектаров земли без торгов. Землями распоряжаться он не мог, они находились в ведении Департамента имущества и земельных отношений.
Чиновник издавал постановления об изменении категории земельных участков. В дальнейшем земли передавались сотрудникам администрации сельсовета, их родственникам и юридическим лицам.

«Прокуратурой приняты меры по возврату незаконно переданной земли общей площадью более 250 гектаров (в суды предъявлено 10 исков о расторжении договоров купли-продажи, аренды земельных участков между администрацией сельсовета и коммерческими организациями, из них удовлетворены уже 5 исков)», — отметили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 293 (халатность).

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся в прокуратуре на контроле.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
СМИ узнали о готовности Украины разорвать дипотношения с Россией
Трамп рассказал, как хочет добиться мира
Умер астронавт, пилотировавший корабль на Луну
Глобальная безработица: в каких профессиях роботы заменят людей
Минтранс придумал санкции для авиакомпаний, задерживающих рейсы
Спорт
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву Российская фигуристка Алина Загитова не потерпела ни одного поражения в своем дебютном сезоне среди взрослых
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь