Главу Барышевского сельсовета Новосибирской области обвинили в халатности, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

По данным ведомства, глава сельсовета продал более 300 гектаров земли без торгов. Землями распоряжаться он не мог, они находились в ведении Департамента имущества и земельных отношений.

Чиновник издавал постановления об изменении категории земельных участков. В дальнейшем земли передавались сотрудникам администрации сельсовета, их родственникам и юридическим лицам.

«Прокуратурой приняты меры по возврату незаконно переданной земли общей площадью более 250 гектаров (в суды предъявлено 10 исков о расторжении договоров купли-продажи, аренды земельных участков между администрацией сельсовета и коммерческими организациями, из них удовлетворены уже 5 исков)», — отметили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 293 (халатность).