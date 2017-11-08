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07:41 (мск), источник: Sputniknews.kz

Акимы получат право назначать начальников департаментов полиции

АСТАНА, 8 ноя — Sputnik. Депутаты мажилиса парламента Казахстана приняли в работу проект поправок по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

По информации председателя комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Нурлана Абдирова, законопроектом планируется объединить департамент внутренних дел и местную полицейскую службу с переименованием вновь созданного подразделения в департаменты полиции. Также предусматривается сохранение департаментов полиции в единой системе органов внутренних дел с подчинением министерству внутренних дел.

«Третье — наделение акимов областей, города республиканского значения, столицы правом назначения на должности начальников департаментов полиции по представлению министра внутренних дел из числа сотрудников полиции, состоящих в президентском резерве, руководства правоохранительных и специальных государственных органов», — сказал Абдиров на пленарном заседании мажилиса в среду.

Также акимов планируется наделить правом ставить перед департаментами полиции задачи, которые сегодня относятся к компетенции местной полицейской службы. Проектом предусматривается внести изменения в два кодекса и пять законов.

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