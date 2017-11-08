Акимы получат право назначать начальников департаментов полиции

Источник: Sputniknews.kz

По информации председателя комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Нурлана Абдирова, законопроектом планируется объединить департамент внутренних дел и местную полицейскую службу с переименованием вновь созданного подразделения в департаменты полиции. Также предусматривается сохранение департаментов полиции в единой системе органов внутренних дел с подчинением министерству внутренних дел.

«Третье — наделение акимов областей, города республиканского значения, столицы правом назначения на должности начальников департаментов полиции по представлению министра внутренних дел из числа сотрудников полиции, состоящих в президентском резерве, руководства правоохранительных и специальных государственных органов», — сказал Абдиров на пленарном заседании мажилиса в среду.