Моряки Тихоокеанского флота и ВМС Камбоджи проведут совместные учения

«В рамках неофициального захода отряда кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля “Адмирал Пантелеев” и большого морского танкера “Борис Бутома” в Камбоджу предусмотрено проведение ряда совместных российско-камбоджийских мероприятий. В частности, в соответствие с планом визита, спланирована двусторонняя тренировка по вопросам пополнения запасов. Также моряки подразделений антитеррора двух стран обменяются опытом по противодействию терроризму и отработают практические навыки в ходе совместной тренировки антипиратской направленности», — сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский..