Власти Хабаровского края вложатся в инфраструктуру для «ДВ-гектаров»
На развитие четырёх сёл региона выделят 650 миллионов рублей.
На развитие четырёх сёл региона выделят 650 миллионов рублей.
В Хабаровске на всероссийской конференции по кооперации и малому предпринимательству на «дальневосточном гектаре» обсудили наиболее крупные объединения владельцев таких территорий. Особым спросом пользуются земли возле четырёх сёл, где для успешного освоения нужно вложиться в строительство дорог, проведение электричества и другие работы. На развитие инфраструктуры на этих землях выделят 650 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».
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«Мы видим, что территория края интересна сегодня для граждан. Мы начали с территории Амурского района, где обкатали всю технологию, получили бесценный опыт, который помог в распространении проекта на территории всего хабаровского края. Наша задача, в том числе — сократить количество отказов в получении «дальневосточного гектара до нуля. В тех ситуациях, где нельзя предоставить участок по тем границам, которые выбрал гражданин, мы с ним работаем индивидуально, предлагаем иные схемы размещения земельного участка», — отметила Ирина Серова.
«Рассматриваем также вопрос о расширении границ села Краснозаменка для того, чтобы занести в границы нового населённого пункта земельные участки тех граждан, которые взяли там “ДВ-гектары”. К сожалению, у нас на сегодняшний день не получилось реализовать намерение создать новый населённый пункт в районе села Свечино. По экспертной оценке, это затопляемая территория. Но на район Свечино выделена сумма для создания инфраструктуры, чтобы граждане могли освоить свои “гектары”. По строительству дороги до Свечино сейчас идёт стадия заключения контракта», — добавила Ирина Серова.
Для развития инфраструктуры в Свечино выделят 173,5 миллиона рублей, в Кругликово — 319,4 миллиона, в Краснознаменке — 95,6 миллиона, в Елабуге — 49,5 миллиона. Суммарно на этих территориях взяли уже 1098 участков, наибольшей популярностью пользуется Кругликово — там граждане получили 672 участка.