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08:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-председатель Краснокамского суда стал судьей Пермского краевого суда

Бывший председатель Краснокамского суда Пермского края Юрий Худяков назначен судьей Пермского краевого суда.

Господин Худяков, возглавлявший Краснокамский суд с августа 2005 по июль 2017 года получил новый статус согласно указу президента РФ Владимира Путина от 7 ноября.

Этим же указом на должность заместителя председателя Ленинского суда Перми назначена Татьяна Ракутина, ранее являвшаяся судьей Свердловского суда Перми.

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