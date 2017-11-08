Экс-председатель Краснокамского суда стал судьей Пермского краевого суда
Бывший председатель Краснокамского суда Пермского края Юрий Худяков назначен судьей Пермского краевого суда.
Бывший председатель Краснокамского суда Пермского края Юрий Худяков назначен судьей Пермского краевого суда.
Господин Худяков, возглавлявший Краснокамский суд с августа 2005 по июль 2017 года получил новый статус согласно указу президента РФ Владимира Путина от 7 ноября.
Этим же указом на должность заместителя председателя Ленинского суда Перми назначена Татьяна Ракутина, ранее являвшаяся судьей Свердловского суда Перми.