Азаров назначил нового зампреда правительства Самарской области

«В круг его задач войдет предварительное рассмотрение предложений, проектов постановлений, участие в их подготовке и обеспечение их исполнения, выработка системных мер, направленных на обеспечение высоких темпов устойчивого экономического развития Самарской области, определение приоритетных направлений структурной перестройки экономики региона и механизмов их реализации, а также координация работы органов исполнительной власти по вопросам социально-экономического развития, эффективного использования экономических и финансовых ресурсов», — сообщили в пресс-службе облправительства.