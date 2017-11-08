Азаров назначил нового зампреда правительства Самарской области
Пост занял один из самых близких соратников главы региона — Виктор Кудряшов.
Пост занял один из самых близких соратников главы региона — Виктор Кудряшов.
В правительстве Самарской области вновь произошли кадровые перестановки. Вчера, 7 ноября, врио губернатора Дмитрий Азаров подписал постановление о назначении Виктора Кудряшова врио первого заместителя председателя правительства Самарской области.
«В круг его задач войдет предварительное рассмотрение предложений, проектов постановлений, участие в их подготовке и обеспечение их исполнения, выработка системных мер, направленных на обеспечение высоких темпов устойчивого экономического развития Самарской области, определение приоритетных направлений структурной перестройки экономики региона и механизмов их реализации, а также координация работы органов исполнительной власти по вопросам
Напомним, ранее Виктор Кудряшов и Дмитрий Азаров работали вместе в администрации Самары. Азаров занимал пост мэра, а Кудряшов был его первым заместителем. В июле 2016 года Виктор Кудряшов ушел из мэрии, а этой осенью после назначения Дмитрия Азарова главой региона стал советником губернатора Самарской области.