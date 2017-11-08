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09:43 (мск), источник: Pro Город Самара

Азаров назначил нового зампреда правительства Самарской области

Пост занял один из самых близких соратников главы региона — Виктор Кудряшов.

Источник: РИА "Новости"

В правительстве Самарской области вновь произошли кадровые перестановки. Вчера, 7 ноября, врио губернатора Дмитрий Азаров подписал постановление о назначении Виктора Кудряшова врио первого заместителя председателя правительства Самарской области.

«В круг его задач войдет предварительное рассмотрение предложений, проектов постановлений, участие в их подготовке и обеспечение их исполнения, выработка системных мер, направленных на обеспечение высоких темпов устойчивого экономического развития Самарской области, определение приоритетных направлений структурной перестройки экономики региона и механизмов их реализации, а также координация работы органов исполнительной власти по вопросам социально-экономического развития, эффективного использования экономических и финансовых ресурсов», — сообщили в пресс-службе облправительства.

Напомним, ранее Виктор Кудряшов и Дмитрий Азаров работали вместе в администрации Самары. Азаров занимал пост мэра, а Кудряшов был его первым заместителем. В июле 2016 года Виктор Кудряшов ушел из мэрии, а этой осенью после назначения Дмитрия Азарова главой региона стал советником губернатора Самарской области.

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