Командующим ЦВО станет генерал-танкист Лапин

В руководстве Центрального военного округа грядут кадровые перестановки. В настоящее время им руководит генерал-полковник Владимир Зарудницкий. На следующей неделе, по данным собственных источников «Уралинформбюро», его сменит генерал-лейтенант Александр Лапин.

Владимир Зарудницкий возглавил ЦВО в 2014 году, когда на повышение ушел его предшественник генерал-полковник Николай Богдановский. До этого нынешний командующий округом был начальником главного оперативного управления.