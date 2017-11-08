В Челябинске стартовал Форум ректоров университетов России и Казахстана

Главная тема форума — «Развитие человеческого капитала». По словам организаторов, стратегически важные инвестиции в человеческий капитал закладываются, в том числе, и на этапе образования.
На форуме присутствуют 60 ректоров российских вузов и 40 руководителей высших учебных заведений из Казахстана. Участников форума поприветствовали президент Союза ректоров России, ректор МГУ Виктор Садовничий и ректор Евразийского национального университета Ерлан Сыдыков. Садовничий отметил, что подобные мероприятия объединяют ректорское сообщество.
В первой половине дня в рамках форума состоятся три сессии. Одна из них посвящена образованию как ключевому фактору повышения конкурентоспособности человеческого капитала. От России с докладами выступают руководитель Уральского федерального университета Виктор Кокшаров и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. От Казахстана — ректор Южно-Казахстанского госуниверситета Жумахан Мырхалыков и ректор Павлодарского педагогического института Алтынбек Нухулы.
Вторая сессия посвящена развитию и стимулированию инновационной деятельности современных вузов. Третья — стратегическому партнерству вузов России и Казахстана.
В рамках второй части форума состоится пленарное заседание, где с приветственными словами к участникам обратятся полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, губернатор Челябинской области Борис Дубровский. С докладами выступят министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева, президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий, министр образования и науки Республики Казахстана Ерлан Сагадиев. Запланированы индивидуальные переговоры участников Форума.