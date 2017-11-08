В Челябинске стартовал Форум ректоров университетов России и Казахстана

Главная тема форума — «Развитие человеческого капитала». По словам организаторов, стратегически важные инвестиции в человеческий капитал закладываются, в том числе, и на этапе образования.

На форуме присутствуют 60 ректоров российских вузов и 40 руководителей высших учебных заведений из Казахстана. Участников форума поприветствовали президент Союза ректоров России, ректор МГУ Виктор Садовничий и ректор Евразийского национального университета Ерлан Сыдыков. Садовничий отметил, что подобные мероприятия объединяют ректорское сообщество.

В первой половине дня в рамках форума состоятся три сессии. Одна из них посвящена образованию как ключевому фактору повышения конкурентоспособности человеческого капитала. От России с докладами выступают руководитель Уральского федерального университета Виктор Кокшаров и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. От Казахстана — ректор Южно-Казахстанского госуниверситета Жумахан Мырхалыков и ректор Павлодарского педагогического института Алтынбек Нухулы.

Вторая сессия посвящена развитию и стимулированию инновационной деятельности современных вузов. Третья — стратегическому партнерству вузов России и Казахстана.