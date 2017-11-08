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09:32 (мск), источник: РБК

Дональд Трамп сравнил Северную Корею с адом

Президент США Дональд Трамп выступил с речью в парламенте Южной Кореи, передает NN. Во время выступления американский президент назвал северного соседа страны «адом» и предупредил о готовности применить силу ради сохранения мира на Корейском полуострове.

Источник: Reuters

«Северная Корея это не рай, как это видел ваш дед (Ким Ир Сен. — РБК). Это ад, которого не заслуживает ни один человек», — заявил Трамп, публично обращаясь к Ким Чен Ыну.

Американский президент подчеркнул, что разработка ядерного оружия не может обеспечить безопасность КНДР.

Оружие, которое вы создаете, не делает вас безопаснее, она подвергает ваш режим серьезной опасности. Каждый ваш шаг на этом темном пути, увеличивает опасность, с которой вы сталкиваетесь.
Дональд Трамп
Президент США

​Он вновь предупредил, что северокорейский режим не должен испытывать терпение Вашингтона. По мнению Трампа, мир на Корейском полуострове сможет обеспечить только сила. «Время оправданий прошло. Теперь — время силы. Если вы хотите мира, вы должны оставаться сильными», — подчеркнул Трамп.

Визит Трампа в Южную Корею проходит в рамках восточноазиатского турне американского президента. После прибытия в страну Трамп попытался посетить демилитаризованую зону на границе двух Корей, однако планы пришлось отменить из-за плохой погоды.

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Тема противостояния с Северной Кореей регулярно появляется в речах президента во время поездки по Восточной Азии. Так, в Японии Дональд Трамп предложил правительству страны купить американское оружие для защиты от ракет КНДР. Премьер Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, поддержал Трампа по вопросу силового решения проблемы Корейского полуострова, не став исключать этот вариант из списка возможных.

Угрозы американского президента, говорящего о возможности применения силы против КНДР, не остались незамеченными в Пхеньяне. В конце октября стало известно, что власти КНДР проводят массовые учения по гражданской обороне, направленные на подготовку к бомбежкам и ракетным атакам.

Трамп готов изолировать КНДР и построить «мир через силу»
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08:12 (мск)© Ньюстюб
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