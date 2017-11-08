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11:13 (мск), источник: Newslab.ru

Игорю Титенкову могут найти место в другом департаменте мэрии

Окончательное решение примет мэр после окончания ремонта на улицах Красноярска.

Источник: Reuters

Первый заместитель главы города Владислав Логинов подтвердил уход Игоря Титенкова из департамента горхозяйства, но не исключил, что он останется работать в мэрии.

В минувшее воскресенье исполняющий обязанности первого заместителя главы главы города в эфире красноярской телекомпании сообщил о том, что не видит места для Игоря Титенкова в своей команде. Сегодня Владислав Логинов заявил, что окончательное решение об увольнении должен принять мэр города Сергей Ерёмин, но произойдет это после приемки ремонтируемых объектов.

«У Игоря Петровича впереди еще достаточно много работы — по приемке объектов, по взаимодействию с подрядчиками, с заказчиками. После того, как все это будет выполнено, сформировано штатное расписание, тогда и будем обсуждать дальнейшую работу этого руководителя в администрации города», — пояснил Владислав Логинов.

Он еще раз подтвердил, что ни в одном из подчиненных ему департаментов работы для Игоря Титенкова не найдется, но не исключил, что тот может остаться в мэрии.

«Мне подчиняются не все департаменты, есть ведомства, которые курируют другие заместители. Вопрос может рассматриваться любым образом», — отметил Владислав Логинов.

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