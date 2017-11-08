Губернатор Пермского края встретился с главой Роскомнадзора

В рамках встречи обсуждалось исполнение федерального законодательства в сфере защиты и обработки персональных данных в Пермском крае, защита интересов граждан и государства в информационном пространстве.



Также на встрече глава Прикамья подписал Кодекс добросовестных практик в сети Интернет. Александр Жаров отметил, что Пермский край стал первым регионом, подписавшим Кодекс. Максим Решетников заявил, что для развивающего цифровую экономику Пермского края крайне важно внедрение добросовестных практик в сети Интернет.



Разработанный Роскомнадзором Кодекс добросовестных практик в сети Интернет впервые был подписан прошлой осенью в Москве на VII Международной конференции «Защита персональных данных». Тогда представители более 30 организаций и коммерческих компаний поставили подписи под документом, который требует от подписанта содействовать созданию безопасного информационного пространства и формированию культуры безопасного поведения в Интернете.



Подписание Кодекса продолжится в рамках запланированной на 9 ноября VIII конференции «Защита персональных данных», организованной по инициативе и при поддержке Роскомнадзора.