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09:27 (мск), источник: Новости Перми

Губернатор Пермского края встретился с главой Роскомнадзора

8 ноября, состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и руководителя Федеральной службы Роскомнадзора Александра Жарова.

В рамках встречи обсуждалось исполнение федерального законодательства в сфере защиты и обработки персональных данных в Пермском крае, защита интересов граждан и государства в информационном пространстве.

Также на встрече глава Прикамья подписал Кодекс добросовестных практик в сети Интернет. Александр Жаров отметил, что Пермский край стал первым регионом, подписавшим Кодекс. Максим Решетников заявил, что для развивающего цифровую экономику Пермского края крайне важно внедрение добросовестных практик в сети Интернет.

Разработанный Роскомнадзором Кодекс добросовестных практик в сети Интернет впервые был подписан прошлой осенью в Москве на VII Международной конференции «Защита персональных данных». Тогда представители более 30 организаций и коммерческих компаний поставили подписи под документом, который требует от подписанта содействовать созданию безопасного информационного пространства и формированию культуры безопасного поведения в Интернете.

Подписание Кодекса продолжится в рамках запланированной на 9 ноября VIII конференции «Защита персональных данных», организованной по инициативе и при поддержке Роскомнадзора.

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