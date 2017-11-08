Советник председателя думы Перми решил уволиться
Как стало известно «Ъ», советник председателя Пермской гордумы Николай Решетников покидает свой пост.
Как стало известно «Ъ», советник председателя Пермской гордумы Николай Решетников покидает свой пост.
По данным «Ъ», его последний рабочий день — 10 ноября. Господин Решетников написал заявление об увольнении по собственному желанию. Связаться «Ъ» с ним не удалось — он не отвечал на звонки по мобильному телефону. До осени 2016 года он работал советником главы Перми Игоря Сапко, перешел в советники к председателю думы Юрию Уткин после того, как господин Сапко избрался депутатом Госдумы РФ.
Предполагается, что советником председателя думы станет Наталья Летаева, ныне работающая в