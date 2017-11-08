Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
СМИ: в США зарегистрирован самолет самого богатого россиянина
Умер украинский актер Тарас Денисенко
Самолет экстренно сел из-за узнавшей об измене мужа пассажирки
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
Наталья Водянова в комбинации удивила поклонников
Мария Шарапова выкладывает откровенные фото с Гавайев - СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
13Густой смог окутал Дели
09:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Советник председателя думы Перми решил уволиться

Как стало известно «Ъ», советник председателя Пермской гордумы Николай Решетников покидает свой пост.

По данным «Ъ», его последний рабочий день — 10 ноября. Господин Решетников написал заявление об увольнении по собственному желанию. Связаться «Ъ» с ним не удалось — он не отвечал на звонки по мобильному телефону. До осени 2016 года он работал советником главы Перми Игоря Сапко, перешел в советники к председателю думы Юрию Уткин после того, как господин Сапко избрался депутатом Госдумы РФ.

Предполагается, что советником председателя думы станет Наталья Летаева, ныне работающая в пресс-службе краевого правительства. Сама она пока находится в отпуске.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Третий срок — плохая идея
Вдове отравленного банкира нашлось оправдание
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
СМИ узнали о готовности Украины разорвать дипотношения с Россией
США: за 100 лет коммунистические режимы убили 100 млн человек
Умер астронавт, пилотировавший корабль на Луну
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Минтранс придумал санкции для авиакомпаний, задерживающих рейсы
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Сергей Безруков впервые вышел в свет со своими детьми (фото) Актер привел наследников на мюзикл.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь