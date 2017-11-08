Советник председателя думы Перми решил уволиться

По данным «Ъ», его последний рабочий день — 10 ноября. Господин Решетников написал заявление об увольнении по собственному желанию. Связаться «Ъ» с ним не удалось — он не отвечал на звонки по мобильному телефону. До осени 2016 года он работал советником главы Перми Игоря Сапко, перешел в советники к председателю думы Юрию Уткин после того, как господин Сапко избрался депутатом Госдумы РФ.



Предполагается, что советником председателя думы станет Наталья Летаева, ныне работающая в пресс-службе краевого правительства. Сама она пока находится в отпуске.