Бурков вызвал «на ковер» омского министра культуры за рекламу спектакля «ShЛЮхИ — Не ОGоНЬ»

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Секретарь Омской епархии отец Дмитрий Олихов привел пример баннеров сауны «Сакура», одного из совладельцев которой обвинили в организации проституции.

«Хотел бы обозначить проблему общественной нравственности. Речь идет о дурной рекламе на улицах города. Мы с антимонопольщиками уже говорили по поводу рекламы публичных домов в Омске. У нас есть уголовное дело: один из совладельцев клуба «Сакура» сел на три года за организацию проституции.

Приведу один пример: в студенческом городке четыре года висит плакат со слоганом: «Приди и получи скидку». Он якобы никому не принадлежит. Теперь его сняли, но через дорогу висит другой плакат, и его не могут снять, потому что не знают, чей он. Можете дать оценку, потому что мы в нашем городе живем в атмосфере публичных домов, — заявил отец Дмитрий Олихов.

Глава региона Александр Бурков отметил, что за наличие подобной рекламы должен отвечать глава города, которого еще предстоит выбрать. В свою очередь Бурков высказал возмущение рекламой спектакля с неоднозначным названием. Досталось и министру культуры Омской области.

«Получается, что хозяина в городе нет, раз нет руководителя. Я вот не помню, по какой улице проезжал и увидел рекламу спектакля “Шлюхи не огонь”. Меня это как-то тоже резануло. Я вызвал министра культуры и сказал, понятно, что это, может быть, авангардное искусство, но не надо делать таких массовых вбросов в рекламу», — возмутился Бурков.