Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
СМИ: в США зарегистрирован самолет самого богатого россиянина
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
МОК отреагировал на статью о запрете гимна РФ на Олимпиаде
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
Наталья Водянова в комбинации удивила поклонников
Мария Шарапова выкладывает откровенные фото с Гавайев - СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
13Густой смог окутал Дели
09:24 (мск), источник: СуперОмск

Бурков вызвал «на ковер» омского министра культуры за рекламу спектакля «ShЛЮхИ — Не ОGоНЬ»

На встрече врио губернатора Александра Буркова с членами Общественной палаты Омской области 8 ноября зашла речь о безнравственной рекламе на улицах города.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Секретарь Омской епархии отец Дмитрий Олихов привел пример баннеров сауны «Сакура», одного из совладельцев которой обвинили в организации проституции.

«Хотел бы обозначить проблему общественной нравственности. Речь идет о дурной рекламе на улицах города. Мы с антимонопольщиками уже говорили по поводу рекламы публичных домов в Омске. У нас есть уголовное дело: один из совладельцев клуба «Сакура» сел на три года за организацию проституции.

Приведу один пример: в студенческом городке четыре года висит плакат со слоганом: «Приди и получи скидку». Он якобы никому не принадлежит. Теперь его сняли, но через дорогу висит другой плакат, и его не могут снять, потому что не знают, чей он. Можете дать оценку, потому что мы в нашем городе живем в атмосфере публичных домов, — заявил отец Дмитрий Олихов.

Глава региона Александр Бурков отметил, что за наличие подобной рекламы должен отвечать глава города, которого еще предстоит выбрать. В свою очередь Бурков высказал возмущение рекламой спектакля с неоднозначным названием. Досталось и министру культуры Омской области.

«Получается, что хозяина в городе нет, раз нет руководителя. Я вот не помню, по какой улице проезжал и увидел рекламу спектакля “Шлюхи не огонь”. Меня это как-то тоже резануло. Я вызвал министра культуры и сказал, понятно, что это, может быть, авангардное искусство, но не надо делать таких массовых вбросов в рекламу», — возмутился Бурков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», постановкой пьесы Валерия Шергина с упомянутым названием в сентябре открылся новый театральный сезон в БУ Омской области «Омский государственный драматический «Пятый театр».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
СМИ узнали о готовности Украины разорвать дипотношения с Россией
США: за 100 лет коммунистические режимы убили 100 млн человек
Умер астронавт, пилотировавший корабль на Луну
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Минтранс придумал санкции для авиакомпаний, задерживающих рейсы
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Сергей Безруков впервые вышел в свет со своими детьми (фото) Актер привел наследников на мюзикл.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь