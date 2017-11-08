Аксенов не стал рассказывать журналистам, как в Крыму обходят санкции

Источник: РИА "Новости"

«Как мы обходим санкции, не скажу. Секретная информация. Это как инструмент защиты для тех инвесторов, которые хотят работать в Крыму», — сказал Аксенов на встрече с иностранными журналистами.

По его словам, в основном инвесторы открывают компании в «материковой» части России с российскими учредителями, а затем заходят в Крым.