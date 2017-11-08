Аксенов не стал рассказывать журналистам, как в Крыму обходят санкции

«Как мы обходим санкции, не скажу. Секретная информация. Это как инструмент защиты для тех инвесторов, которые хотят работать в Крыму», — сказал Аксенов на встрече с иностранными журналистами.
По его словам, в основном инвесторы открывают компании в «материковой» части России с российскими учредителями, а затем заходят в Крым.
«Мы настроены на конструктив и хотим, чтобы Крым, наконец, с точки зрения санкционного режима преодолел эту блокаду. Но если не будет таких последствий, то мы и так готовы жить и работать, строить Крым, как субъект Российской Федерации, успешный и процветающий», — сказал Аксенов.